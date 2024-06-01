«Καλώ τον ελληνικό λαό, εδώ από την Καβάλα, να μην επιλέξει με πυξίδα τον φόβο για τα χειρότερα, γιατί τότε σίγουρα θα έρθουν ακόμη χειρότερα. Ψηφίστε με γνώμονα την ελπίδα, με γνώμονα την περιφρόνηση που έχει επιδείξει αυτή η κυβέρνηση στα πραγματικά σας προβλήματα. Τιμωρήστε την αλαζονεία και την ασυδοσία» , υπογράμμισε το μεσημέρι στην Καβάλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο διακύβευμα των ευρωεκλογών.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε γιατί είναι κρίσιμη η ψήφος στις ευρωεκλογές, «ο πρώτος λόγος είναι ότι στην χώρα μας υπάρχει πια ένα παράδοξο. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό κόμμα, που κυβερνά. Η αντιπολίτευση έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Το πρώτο κόμμα έχει 121 έδρες διαφορά από το δεύτερο, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η αλαζονεία, η διαφθορά, η ατιμωρησία και σε όλα η απάντηση της κυβέρνησης να είναι "μας ψήφισε 41%". Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές να υπάρχει μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, η οποία να είναι και η επόμενη κυβέρνηση που θα μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη Νέα Δημοκρατία. Και ο τρίτος, εξίσου πολύ σημαντικός, λόγος είναι ο συσχετισμός στην Ευρώπη. Θέλω να θυμηθεί σήμερα κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, ποιες είναι οι δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που επέβαλλαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης την σκληρή οικονομική λιτότητα στην Ελλάδα. Ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η ευρωπαϊκή δεξιά, η ευρωπαϊκή συντήρηση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλει debate ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θέλει να ταυτίζεται με εκείνους, που με τις επιλογές τους δημιούργησαν τεράστια ζητήματα ανισοτήτων και δεν είναι άλλοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα»

Και πρόσθεσε: «Ισχυρή σοσιαλδημοκρατία σημαίνει Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας που θα επενδύσει στις νότιες χώρες για να επιστρέψει μέρος της παραγωγικής βάσης που έχει φύγει σε τρίτα χάρη, όπως η Κίνα. Ισχυρή σοσιαλδημοκρατία σημαίνει ισχυρό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δημόσιας υγείας, δημόσιας παιδείας, με μόνιμο Ταμείο Ανάκαμψης».

Έστρεψε τα βέλη του κατά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «η ψήφος στην αντιπολίτευση του Tik Tok είναι θείο δώρο στον κ. Μητσοτάκη. Η ψήφος στην αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό μήνυμα απέναντι στην αλαζονεία του. Αυτό θα πονέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Να έχει το βράδυ της Κυριακής ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση και όχι την αντιπολίτευση του Tik Tok».

Για το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν λαϊκίζει όπως «ο νεολαϊκιστής κ. Κασσελάκης, τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Γιατί μπορεί να τον μηδένισε η Ισπανία, αλλά η χώρα της Ιβηρικής είχε τα τρόφιμα στον συντελεστή 4%. Από το 4% στο 0 είναι τέσσερις μονάδες. Στην Ελλάδα ο συντελεστής είναι πολύ ψηλότερα. Τι προτείνουμε λοιπόν; Να μειωθεί και όχι να μηδενιστεί. Πόσο να μειωθεί; Όσο σηκώνει η οικονομία. Πόσο σηκώνει η οικονομία; 1,6 δισεκ. κέρδισαν από την υπερφορολόγηση, από τα υπερέσοδα της απόδοσης του ΦΠΑ σε σχέση με πέρυσι. 'Αρα, πώς πλήττεται, κύριε Μητσοτάκη, ο προϋπολογισμός;».

«'Αντε λόγω ιδεοληψίας δεν θέλει τον μειωμένο ΦΠΑ. 'Αντε λόγω διαπλοκής δεν θέλει ελέγχους στην αγορά με μεγάλα πρόστιμα και ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τι τον πειράζει η Ενιαία Αρχή Καταναλωτών; Πραγματικά, δεν έχουν καμία, μα καμία, σοβαρή απάντηση» συμπλήρωσε.

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Aλλαγής για νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους: «Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ή κρατάς τους χαμηλοσυνταξιούχους σε ομηρία με τα pass ή κάνεις θεσμικές παρεμβάσεις. Εμείς προτείναμε ένα νέο ΕΚΑΣ στη θέση αυτού που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το έχουμε κοστολογήσει στα 600 εκατ. ευρώ, για να ζουν με αξιοπρέπεια 350.000 συνάνθρωποί μας με τις χαμηλότερες συντάξεις».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Προχθές σε μια συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε "φέρτε μου στοιχεία" για να κάνουμε προανακριτική. Μα φέραμε στοιχεία τον Σεπτέμβριο. Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που μιλάει για απιστία -δηλαδή διαφθορά- και παράβαση καθήκοντος του κ. Καραμανλή ως προς τη σύμβαση της τηλεδιοίκησης. Η Νέα Δημοκρατία την καταψήφισε. Δεν ψήφισαν τότε και θα ψηφίσουν την επόμενη; Ποιον κοροϊδεύει;»

«Πότε ξανάγιναν αυτά στον τόπο μας; Πενήντα χρόνια πριν συνέβαιναν. Να μην σέβονται οι μυστικές υπηρεσίες τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Αλλά δεν είναι μόνοι τους. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι ακόμα και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ζητώ λοιπόν, εδώ από την Καβάλα, να μου δώσει μία καθαρή απάντηση: Γιατί η υπηρεσία της οποίας ηγείται ως πολιτικός προϊστάμενος γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας; Έχουμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα; Έχουμε κράτος δικαίου; Έχουμε διάκριση των εξουσιών; Ή θέλει να κάνει την Ελλάδα Ουγγαρία; Γιατί αν θέλει, θα μας βρει όλους απέναντι, όλους, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

