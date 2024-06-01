Να στείλουν με τη ψήφο τους στις 9 Ιουνίου μήνυμα σταθερότητας, συνέχειας και εμπιστοσύνης προς τη Νέα Δημοκρατία κάλεσε από το Γεράνι Ρεθύμνου τους πολίτες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που πραγματοποιεί από το πρωί διήμερη περιοδεία στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «ναι, θα στείλετε μήνυμα, αλλά θα είναι μήνυμα σταθερότητας, συνέχειας και εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ποιοι είναι αυτοί που μας κατηγορούν δήθεν για αλαζονεία; Δεν κατηγορούν εμένα για αλαζονεία, όλους εσάς κατηγορούν, γιατί το 41% δεν είμαστε εμείς, είστε εσείς, είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος πείστηκε και μας εμπιστεύθηκε και πάλι να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας». Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επέμεινε πως δεν πρέπει να «ξανασηκώσει κεφάλι ο λαϊκισμός των λεφτόδεντρων», κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπέρμετρη παροχολογία.

Aκολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ρέθυμνο:

«Αγαπητέ μου Πρόεδρε, αγαπητέ Γιάννη, Λευτέρη, αγαπητοί Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι το χρώμα του Ποσειδώνα Γερανίου είναι και αυτό το μπλε.

Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να βρεθώ μαζί σας, πρώτα και πάνω απ' όλα για να σας πω από καρδιάς, ως Κρητικός, ως δικός σας άνθρωπος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γι' αυτό το οποίο πετύχαμε στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023, αυτό που έμοιαζε άπιαστο όνειρο: να βάψουμε για πρώτη φορά την Κρήτη γαλάζια. Και θα το ξανακάνουμε την επόμενη Κυριακή στις εκλογές της 9ης Ιουνίου.

Σας είμαι βαθιά υπόχρεος γι' αυτή την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλατε, για δεύτερη φορά, να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο αλλά συνάμα συναρπαστικό έργο της αναμόρφωσης της χώρας. Να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά μια ευρωπαϊκή χώρα. Να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη σε όλα, με πρωταγωνίστρια πάντα την Κρήτη μας, η οποία είναι στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, στην πρώτη γραμμή της μεταμόρφωσης σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό νησί.

Και θέλησα, σήμερα, να βρεθώ μαζί σας για να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις μόνο για τη σημασία των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σας ζητήσω όλες και όλοι να βρεθούμε στην κάλπη και να ξορκίσουμε την αποχή. Να δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία μια ακόμα μεγάλη νίκη στις πολλές που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια μαζί.

Μόνο που αυτή τη φορά η νίκη θα έχει ευρωπαϊκό πρόσημο και όχι εθνικό πρόσημο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμένα, την επόμενη μέρα που θα ξαναπάω στις Βρυξέλλες -θα βρεθώ μια εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές-, να πάω και να διαπραγματευτώ ως επικεφαλής του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος της Ευρώπης, έχοντας εκλέξει τον μέγιστο δυνατό αριθμό ευρωβουλευτών που μπορούμε και βάζοντας τη Νέα Δημοκρατία πάντα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού πραγματισμού.

Ξέρετε, η ιστορία της παράταξής μας είναι ταυτισμένη με την Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μάς έβαλε στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέγραψε τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Και δεν ξέρετε πόσο συγκινούμαι που βλέπω ανάμεσά μας πολλούς παλιούς φίλους του πατέρα μου, ο οποίος ειδικά εδώ, ειδικά στο Ρέθυμνο, είχε πολλούς ιστορικούς φίλους.

Και βέβαια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως ένας πραγματικός Ευρωπαίος πολιτικός, είχε διαγνώσει τη σημασία που έχει η Ευρώπη για την πατρίδα μας. Όπως βέβαια, το είπε και ο Πρόεδρος, είχε προειδοποιήσει -να μην το ξεχνάμε και αυτό- για τους κινδύνους της δημοσιονομικής απειθαρχίας. Ήταν μπροστά από την εποχή του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με σεβασμό καθώς πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν επτά χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι αν σήμερα ήταν μαζί μας, θα έκανε και αυτός έναν προεκλογικό αγώνα για να εξηγήσει τη σημασία της Ευρώπης στην καθημερινότητα όλων μας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια άλλαξαν πολλά ως προς τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Θυμάστε πού ήμασταν το 2019, όταν για πρώτη φορά μάς εμπιστευτήκατε. Κάναμε τότε μία μεγάλη προσπάθεια να ανατάξουμε πρώτα και πάνω από όλα την εικόνα της Ευρώπης. Διότι δεν μας τιμούσε, φίλες και φίλοι, να πηγαίνουμε στην Ευρώπη και όλοι να μας βλέπουν τότε, θυμάστε, ως το «μαύρο πρόβατο», την προβληματική χώρα της ευρωζώνης. Αυτό άλλαξε.

Η Ελλάδα σήμερα είναι μία χώρα της οποίας η γνώμη και η φωνή μετράει στην Ευρώπη. Είναι η ευχάριστη έκπληξη ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, ως προς τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε πετύχει.

Συναντώ, συχνά, φίλους μου από τη Γερμανία, τη μεγάλη, την ισχυρή Γερμανία, και έρχονται και μου λένε: «εσείς καταφέρατε», για παράδειγμα, «και κάνατε πράξη το gov.gr. Εκσυγχρονίσατε την ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ πολίτη και κράτους και εμείς ακόμα παλεύουμε να το κάνουμε».

Όπως πετύχαμε πολλά και στην Ευρώπη στη διάρκεια της πανδημίας. Το ξέρετε καλά. Κρατήσαμε την οικονομία και την κοινωνία όρθια, με τη βοήθεια της Ευρώπης. Φέραμε πίσω 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πετύχαμε γιατί είχαμε αξιοπιστία να διαπραγματευτούμε στην Ευρώπη. Χρήματα, τα οποία επενδύονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία, σε μεγάλα έργα υποδομής τα οποία αλλάζουν την όψη όλης της πατρίδας μας.

Πήγαμε στην Ευρώπη το 2019, σε μία εποχή όπου τα σύνορά μας ήταν ακόμα αφύλακτα, και πέντε χρόνια μετά καταφέραμε και πείσαμε την Ευρώπη να αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική και να αναγνωρίσει τη σημασία της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων. Είναι μία εθνική επιτυχία αυτή, η οποία έχει και ευρωπαϊκή διάσταση.

Την εποχή της μεγάλης κρίσης και της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, εμείς πήγαμε και είπαμε στην Ευρώπη, «βάλτε πλαφόν στο φυσικό αέριο» και από τότε άρχισαν να πέφτουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί, σήμερα, θυμάστε πώς ήμασταν πριν από δύο χρόνια. Δεν ήταν το πρώτο μέλημα μας τότε οι τιμές του σούπερ μάρκετ, ήταν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες, όμως, επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα ανακουφίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όλα αυτά τα πετύχαμε με τη βοήθεια της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι στο πλευρό μας, ότι πρέπει να αλλάξει και να γίνει καλύτερη. Αλλά πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή αλλαγή. Και τα επόμενα πέντε χρόνια θα κριθούν ακόμα περισσότερα στην Ευρώπη. Το 2019, στις ευρωεκλογές του 2019, που θέλω να θυμίσω ήταν οι πρώτες εθνικές εκλογές τις οποίες κερδίσαμε μαζί, σηματοδοτώντας τότε ένα μεγάλο σερί εκλογικών νικών, ήταν οι ευρωεκλογές του 2019 που άνοιξαν τον δρόμο για την επικράτησή μας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, τα πράγματα στον κόσμο ήταν πολύ πιο βατά.

Πέντε χρόνια μετά, έχουμε να διαχειριστούμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μια κρίση στη Μέση Ανατολή, μια ενεργειακή κρίση η οποία ακόμα δεν έχει φύγει τελείως από το προσκήνιο, περάσαμε μια πανδημία. Ξέρω ότι μερικές φορές εδώ, στην Κρήτη μας την ευλογημένη, όλα αυτά μπορεί να φαντάζουν λίγο μακρινά. Όμως, είναι πραγματικά προβλήματα τα οποία η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί.

Και την επόμενη μέρα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιους θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο να μας εκπροσωπήσουν για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για το πώς θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας να παράγουν ποιοτικά προϊόντα που να μπορούν να κατακτούν τις αγορές, όχι μόνο της Ελλάδας, και του εξωτερικού.

Ποιους θα στείλουμε για να διαπραγματευτούν επενδύσεις που μπορεί να κάνουμε ως Ευρώπη στην ενιαία άμυνα. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η χώρα δαπανά πολλά σε αμυντικούς εξοπλισμούς, γιατί έτσι πρέπει να κάνει, γιατί βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά. Θα ήταν ευχής έργον για την πατρίδα μας να μπορεί να προσθέσει στις αμυντικές δαπάνες που κάνει και ένα ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο θα έρθει να συμπληρώσει επενδύσεις που θα γίνουν στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Και σας ρωτώ: ποια παράταξη, ποιος Πρωθυπουργός, ποιοι ευρωβουλευτές θα τα διαπραγματευτούν αυτά την επόμενη μέρα; Μόνο αυτοί που ξέρουν, μπορούν, γνωρίζουν και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και τελικά να επιστρέφουν με απτά οφέλη για την ελληνική κοινωνία, για την Ελληνική Κυβέρνηση, για το ελληνικό κράτος.

Και θέλω, επίσης, να σας ζητήσω να αξιολογήσετε προσεκτικά το ευρωψηφοδέλτιο μας και να αναλογιστείτε ότι οι ευρωβουλευτές τους οποίους στέλνουμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πρέπει να είναι ευρωβουλευτές που να φορούν, πρώτα και πάνω απ' όλα, το εθνόσημο της Εθνικής Ελλάδος. Είναι Έλληνες ευρωβουλευτές πρώτα και μετά ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Το λέω αυτό, γιατί; Διότι είναι πραγματικά πολύ θλιβερό ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων αξιοποίησαν τη θέση τους στην Ευρώπη για να υπονομεύσουν όχι την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά τη χώρα συνολικά. Διότι, όταν πηγαίνει ένας ευρωβουλευτής και ισχυρίζεται δήθεν ότι υπάρχουν ζητήματα κράτους δικαίου στην πατρίδα μας και ζητά την περικοπή κοινοτικών πόρων από την πατρίδα, αυτό δεν χτυπά την κυβέρνηση, χτυπά την Ελλάδα συνολικά.

Ελάτε να πούμε, λοιπόν, όλες και όλοι μαζί ένα μεγάλο «όχι» σε αυτές τις πρακτικές, ένα μεγάλο «ναι» στην παράταξη η οποία ξέρει και μπορεί να κάνει την Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη.

Και, βέβαια, ελάτε να προσθέσουμε στις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής μια ακόμα μεγάλη εθνική επιτυχία. Διότι, προφανώς, στις ευρωεκλογές δεν κρίνεται ποιος θα είναι κυβέρνηση -αυτό το αποφάσισε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου του 2023-, αλλά θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα.

Η αντιπολίτευση, ουσιαστικά, χωρίς να μιλάει καθόλου για την Ευρώπη, έχει μετατρέψει αυτές τις ευρωεκλογές σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Έρχεται και λέει: «να στείλετε ένα μήνυμα για την αλαζονεία», προσέξτε την έκφραση, «για την αλαζονεία του 41%».

Και εγώ απαντώ: ναι, θα στείλετε μήνυμα, αλλά θα είναι μήνυμα σταθερότητας, συνέχειας και εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ποιοι είναι αυτοί που μας κατηγορούν δήθεν για αλαζονεία; Δεν κατηγορούν εμένα για αλαζονεία, όλους εσάς κατηγορούν, γιατί το 41% δεν είμαστε εμείς, είστε εσείς, είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος πείστηκε και μας εμπιστεύθηκε και πάλι να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας.

Θέλω, λοιπόν, το βράδυ των ευρωεκλογών να είναι απολύτως σίγουρο και κατανοητό σε όλες και σε όλους ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί και διαθέτει ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει το έργο το οποίο ξεκινήσαμε εδώ και έντεκα μήνες και το υλοποιούμε στο ακέραιο. Διότι προκαλώ οποιονδήποτε από την αντιπολίτευση να μου υποδείξει μια πολιτική την οποία έχουμε υλοποιήσει η οποία να μην συμπεριλαμβανόταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Διότι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν κάποιοι είναι ότι αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης τις χτίσαμε με πολύ κόπο, πρώτα και πάνω απ' όλα γιατί σας είπαμε και σας είπα πάντα την αλήθεια. Δεν σας κορόιδεψα ποτέ. Σας είπα αυτά τα οποία μπορώ να κάνω και τα έκανα. Όποτε κάναμε λάθη, είχαμε το θάρρος να τα διορθώσουμε. Και σίγουρα δεν σας έταξα πράγματα τα οποία δεν μπορούν, και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να γίνουν.

Και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος τον οποίο πρέπει να αποτρέψουμε όλες και όλοι μαζί: να μην ξανασηκώσει, φίλες και φίλοι, ποτέ στη χώρα μας κεφάλι ο λαϊκισμός των λεφτόδεντρων. Αυτοί οι οποίοι έρχονται σήμερα και λένε, κυρίως σε αυτά τα νέα παιδιά εδώ, ότι μπορούμε με ένα μαγικό τρόπο να ξοδέψουμε 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε μία τετραετία χωρίς να χρεοκοπήσει η χώρα. Σας λένε ψέματα κατάμουτρα και το ξέρουν κιόλας. Στείλτε τους, λοιπόν, ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Θα παραμείνει στον δρόμο της σταθερότητας, της προκοπής και της υπευθυνότητας.

Να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει, το οποίο ειδικά για την Κρήτη έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον τουρισμό στην Κρήτη ή τον τουρισμό εδώ στο Ρέθυμνο ή τον τουρισμό εδώ στο Γεράνι. Τα ξέρετε, στο Γεράνι εδώ τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα αν πηγαίνουμε καλύτερα φέτος από ό,τι πέρυσι. Ναι, πηγαίνουμε καλύτερα και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι ο μεγάλος «αιμοδότης» της ελληνικής οικονομίας.

Ξέρουμε όμως, επίσης, ότι η Κρήτη μας χρειάζεται μεγάλα έργα υποδομής. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα τελειώσει το 2027. Είναι το μεγαλύτερο έργο και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που γίνεται σε όλη τη Μεσόγειο.

Ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας είναι, επιτέλους, πραγματικότητα. Θα περάσει λίγο παραπάνω από εδώ. Ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας θα χρειαστεί χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά για πρώτη φορά έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και βεβαιότητα κατασκευής, την οποία δεν την είχαμε ποτέ όταν ξεκινήσαμε και ήρθαμε στα πράγματα. Να μου έχετε εμπιστοσύνη, το έργο αυτό έχει τη δική μου προσωπική σφραγίδα και θα γίνει έτσι όπως το έχουμε οραματιστεί. Είναι ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα.

Τα ζητήματα της διαχείρισης των νερών, όπου τα μελετάμε εξαρχής, γιατί ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει ζητήματα ως προς τη διαχείριση των νερών. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα των υποδομών.

Το λιμάνι στο Ηράκλειο, το οποίο εμείς, προσέξτε, εμείς ήρθαμε και είπαμε: θα βάλουμε μέσα ιδιώτη επενδυτή, 80 εκατομμύρια ευρώ ήταν το τίμημα της παραχώρησης. Το λιμάνι θα εξακολουθεί, προφανώς, να ανήκει πάντα στο ελληνικό κράτος, αλλά με αυτό τον τρόπο, με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, θα αναπτύξουμε περαιτέρω τη δυναμική του λιμανιού.

Και πολλά άλλα σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα εξακολουθούν να κρατούν την Κρήτη στην πρώτη θέση της ανάπτυξης στην πατρίδα μας. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε πολύ μπροστά. Θα το κάνουμε πράξη. Βήμα-βήμα μαζί θα κάνουμε την Κρήτη πραγματικά αυτό που της αξίζει.

Και γι' αυτό σας ζητούμε, ένας πρόσθετος λόγος, να μας στηρίξετε στις ευρωεκλογές. Θα έχουμε τρία χρόνια μετά χωρίς άλλη εκλογική διαδικασία, θα ξαναθέσουμε το κυβερνητικό μας έργο στην κρίση των πολιτών το 2027, για να μπορούμε να συνεχίσουμε ισχυροί τον δρόμο της προκοπής και της προόδου.

Ελάτε, λοιπόν, όλες και όλοι στην κάλπη. Ξορκίστε -το λέω ειδικά στα νέα παιδιά- ξορκίστε την αποχή ή τον πειρασμό της παραλίας. Μπορείτε να πάτε και στην παραλία και να ψηφίσετε, με όποια σειρά θέλετε. Αλλά, πάντως, μην λείπετε από την κάλπη.

Ένα πράγμα σας ζητώ: αυτοί που μας ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου να έρθουν και να το ξανακάνουν. Έχει μεγάλη σημασία για εμένα προσωπικά, για την θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη, να είμαστε το βράδυ της 9ης Ιουνίου όσο το δυνατόν πιο ισχυροί.

Ναι, ξέρουμε ότι θα είμαστε νικητές, αλλά ξέρουμε επίσης ότι οι εκλογές δεν τελειώνουν ωσότου καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος. Η τελευταία εβδομάδα έχει μεγάλη σημασία. Θα μπούμε στην τελευταία εβδομάδα με μεγάλη δυναμική και το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα γιορτάσουμε μια μεγάλη νίκη. Και δεσμεύομαι να ξαναβρεθώ εδώ μαζί σας, να πιούμε μια ρακή για να τη γιορτάσουμε όλες και όλοι μαζί.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και νωρίς-νωρίς στην κάλπη. Ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

