Μια τραγική είδηση συγκλόνισε σήμερα το μεσημέρι την τοπική κοινωνία της Άρβης Ηρακλείου, καθώς ένα αγοράκι μόλις 6 ετών πνίγηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν το μικρό παιδί βρέθηκε αναίσθητο στη θάλασσα. Άμεσα ειδοποιήθηκε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο έσπευσε στο σημείο με ασθενοφόρο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών για ανάνηψη, το παιδί δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί. Το πλήγμα για την οικογένεια και την τοπική κοινότητα είναι ανυπολόγιστο, καθώς όλοι είναι συγκλονισμένοι από την απώλεια της νεαρής ζωής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.