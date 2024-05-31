Η Ευρώπη έχει εισέλθει σε ένα ενδιάμεσο στάδιο προετοιμασίας για πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς παρασύρεται όλο και περισσότερο στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σε ραδιοφωνικό σταθμό, στη σκιά της απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει ρωσικό έδαφος με αμερικανικά όπλα.



Σύμφωνα με τον Βίκτορ Όρμπαν, "κάθε εβδομάδα που περνάει βλέπει όλο και περισσότερα σημάδια ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για στρατιωτική δράση".

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός παρατήρησε ότι "η μετάβαση στον πόλεμο δεν γίνεται σε ένα βήμα".

"Υπάρχουν τρία στάδια: συζήτηση, προετοιμασία και καταστροφή... Τώρα τελειώνουμε τη συζήτηση, και βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Απέχουμε εκατοστά από την καταστροφή", είπε.

Την ίδια στιγμή, σκληραίνουν οι αντιδράσεις της Μόσχας στην απόφαση του Μπάιντεν.



"Όλες οι προσπάθειες να επιβληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία είναι μάταιες", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. Όλοι οι στόχοι της "ειδικής επιχείρησης" σίγουρα θα επιτευχθούν, επέμεινε.



"Η Δύση παρατείνει τη σύγκρουση με την παροχή όπλων και πληροφοριών στην Ουκρανία" ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.