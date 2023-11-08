Εκπρόσωπος ισραηλινής κυβέρνησης: «Πολύ πρόωρο» να εξεταστούν σενάρια για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί «πολύ πρόωρη» την εξέταση πιθανών «σεναρίων» για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, η οποία θα πρέπει να «αποστρατιωτικοποιηθεί», ωστόσο ήδη συζητά με άλλες χώρες το θέμα αυτό.

«Είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για τα σενάρια της ‘επόμενης ημέρας’ μετά τη Χαμάς», είπε ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Εϊλόν Λεβί. «Θα ήθελα η ‘ημέρα μετά τη Χαμάς’ να είναι την επόμενη εβδομάδα, όμως πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος», πρόσθεσε.

«Εξετάζουμε πολλές πιθανότητες σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας», συνέχισε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «ο κοινός παρονομαστής» είναι ότι η Γάζα θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ «φωλιά τρομοκρατίας».

Νωρίτερα, ο Μπένι Γκαντς, μέλος του πολεμικού κυβερνητικού συμβουλίου και μέχρι πρόσφατα ηγέτης της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σε έναν «εναλλακτικό μηχανισμό για τη Γάζα» αφού ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση. «Όμως η Χαμάς δεν θα αποτελέσει μέρος του», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

