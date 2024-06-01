Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, «Πρωινό Σου Σου» βρέθηκε η Έλενα Παπαβασιλείου η οποία στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά από 8 περίπου χρόνια για την επιστροφή της στην τηλεόραση, την εκπομπή EQ που παρουσιάζει στο Action24, τους λόγους που έμεινε εκτός και τα σύνδρομά της.

«Επέστρεψα μετά από πολλά χρόνια. Όταν μου πρότειναν αυτό το κόνσεπτ, μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ τιμητικό το να κάθομαι να συζητάω με έναν άνθρωπο, να έχεις την τιμή να «φωτίζεις» μαζί του τη ζωή του ή τις απόψεις του.

Με μαγεύει η ανθρώπινη φύση, το ψάχνω» είπε και συνέχισε εξηγώντας τους λόγους που την έκαναν να αποτραβηχτεί από τα τηλεοπτικά πλατό τόσον καιρό:

«Αρχικά δεν μου είχαν προτείνει κάτι που να νιώθω ότι θέλω να συνεχίσω. Όταν έπιασα ξανά τα θρανία με έπιασε μια εσωστρέφεια. Όταν πρέπει να διαβάζεις και να εμβαθύνεις, η τηλεόραση είχε βγει από το μυαλό μου.

Μπήκα σε άλλον κόσμο που κι αυτός με προχώρησε. Βρήκα πράγματα για εμένα. Ασχολήθηκα με ένα αντικείμενο πολύ σημαντικό. Μετά, όταν ήρθε η πρόταση από το Action 24, στην αρχή ήμουν «σοβαρά;». Εκείνοι μου έλεγαν «θα σε πείσουμε». Μου πήρε έναν χρόνο να το αποφασίσω. Πάντα αγαπούσα την τηλεόραση σαν μέσο.

Μου έκανε παρέα μικρή και το έβλεπα τιμητικό να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο. Τότε είχαμε περισσότερη δημοσιότητα και με αυτό το κομμάτι δεν τρελαινόμουν. Είχα το σύνδρομο του καλού παιδιού. Σκεφτόμουν τι έκανα σωστά και τι λάθος.

Λειτουργούσα με μεγάλη αυστηρότητα για εμένα. Αυτό που βλέπω και χαίρομαι τώρα στην τηλεόραση είναι ότι όλοι σκέφτονται λίγο παραπάνω πώς θα αισθανθεί ο άλλος.

Ήμασταν πιο κλειστοί όλοι και τώρα είμαστε πιο ανοιχτοί στο τι αισθανόμαστε εμείς και οι δίπλα μας.

Δεν είναι ότι ζούμε εύκολες περιόδους, αλλά ένα θετικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου που ενδιαφέρεται για το τι κάνει ο άλλος κι αν είναι καλά. Όλοι μαζί ωριμάζουμε»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να έκανε ξανά καθημερινή εκπομπή, η Έλενα Παπαβασιλείου τόνισε: «Μου είχαν πει για κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα. Δεν θα το έπαιρνα απόφαση. Νιώθω τυχερή και προνομιούχα που μπορώ να κάνω μια εκπομπή χωρίς αυτήν την πίεση. Τώρα συζητάμε πώς θέλουμε να την εξελίξουμε για του χρόνου.

Είναι μια πολύ καλή χρονιά για εμένα, γιατί είχα μία που μου τύχαιναν όλα μαζί, με τράκαραν δυο φορές… Μου αρέσει η ηρεμία και η ησυχία στις διακοπές».

Πηγή: skai.gr

