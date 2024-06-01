Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αιμορραγεί στην κατηγορία των ψηφοφόρων χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, μία κατηγορία που περιλαμβάνει μαύρους ψηφοφόρους, ισπανόφωνες γυναίκες, νέους και «γυναίκες των προαστίων», γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία ακόμη πιο αμφίρροπη σε σχέση με το 2020 εκλογική αναμέτρηση με τον Ντόναλντ Τραμπ .

Η υποστήριξη των ψηφοφόρων χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο προς τον Μπάιντεν έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες συγκρινόμενη με την ίδια περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας του 2020, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την καταδικαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον χρηματισμό της πορνοστάρ.

Οι Αμερικανοί χωρίς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών αποτελούσαν τα τρία πέμπτα των ψηφοφόρων το 2020.

Σύμφωνα με τη χωριστή έρευνα των Reuters/Ipsos, ένας στους δέκα εγγεγραμμένους ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους είναι λιγότερο πιθανό να ψηφίσει τον Τραμπ μετά την καταδικαστική απόφαση.

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι ο Τζο Μπάιντεν προηγείται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες του Ντόναλντ Τραμπ. Το προβάδισμα του Μπάιντεν στο ίδιο χρονικό σημείο της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 ήταν έξι ποσοστιαίες μονάδες.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μόνα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον Τζο Μπάιντεν προέρχονται από τους ψηφοφόρους με πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών και τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 δολαρίων.

Η υποστήριξη των νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων προς τον Μπάιντεν είναι μειωμένη κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες στο 33%, ενώ η υποστήριξη προς τον Τραμπ έχει αυξηθεί κατά 4 μονάδες στο 40%.

Η υποστήριξη προς τον Τραμπ είναι μειωμένη κατά 4 μονάδες στο 38% στα νοικοκυριά με ετήσια εισιτήρια άνω των 100.000 δολαρίων, ενώ η υποστήριξη προς τον Μπάιντεν έχει μειωθεί κατά 2 μονάδες στο 43%.

Ομως, η υποστήριξη προς τον Μπάιντεν έχει μειωθεί και σε άλλες ομάδες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη νίκη του το 2020 .

Η υποστήριξη των ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 έχει μειωθεί κατά 11 μονάδες στο 37%. Ο Τραμπ σημειώνει μικρή αύξηση σε αυτήν την ομάδα στο 30%. Υψηλότερα είναι επίσης τα ποσοστά των αναποφασιστών και εκείνων που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν.

Μεταξύ των ισπανόφωνων γυναικών, η υποστήριξη προς τον Μπάιντεν είναι μειωμένη κατά 19 μονάδες στο 39%, έναντι 58% το 2020. Υψηλότερα είναι επίσης τα ποσοστά των αναποφασιστών και εκείνων που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν στην ομάδα αυτή ή εκείνων που τείνουν προς άλλους υποψήφιους. , του Τραμπ συμπεριλαμβανομένου.

Η υποστήριξη προς τον Μπάιντεν στην ομάδα των μαύρων ανδρών και γυναικών είναι μειωμένη κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες.

Μεταξύ των «γυναικών των προαστίων», η υποστήριξη προς τον Μπάιντεν έχει μειωθεί κατά 7 μονάδες στο 42%, ενώ η υποστήριξη προς τον Τραμπ παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2020. Μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά σε αυτήν την ομάδα όσων είναι αναποφασισμένες ή δεν θα ψηφίσουν.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι που εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τον Μπάιντεν δεν κινούνται μαζικά προς τον Τραμπ, είναι απογοητευμένοι από τις επιλογές που έχουν και αναπαριστούν σχετικά με αυτό που κάνουν στις 5 Νοεμβρίου.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos του Μαΐου έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης από τον Μπάιντεν είναι στο 36%, στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, μόλις πέντε μήνες πριν από τις εκλογές.

Οι ανησυχίες για την οικονομία έχουν ορισμένους ψηφοφόρους του Μπάιντεν να δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι τουλάχιστον να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ψηφίσουν τον Τραμπ.

Ο πληθωρισμός αποτέλεσε επίμονο πρόβλημα για τον Μπάιντεν και παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί σε σχέση με τις τιμές κορύφωσης του το 2022, οι τιμές του σούπερ μάρκετ είναι αυξημένες κατά 20% από τότε που ανέλαβε την προεδρία. Τα υψηλά επιτόκια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού μεταφράζονται επίσης σε αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων και της στέγης.

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020 με διαφορά 7 εκατομμυρίων ψήφων σε εθνικό επίπεδο, αλλά το σύστημα του Σώματος των Εκλεκτόρων σημαίνει ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ κερδίζονται ή χάνονται σε επτά αμφίρροπες πολιτείες (swing states) , ανάμεσά τους η Αριζόνα, η Τζόρτζια και το Ουισκόνσιν, όπου ο Τζο Μπάντεν επικράτησε οριακά. Σε αυτές τις πολιτείες δεν θα χρειασθεί μεγάλη φθορά του Μπάιντεν για να κερδίσει ο Τραμπ.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι που συμμετέχει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές και έχει λάβει έως και διψήφια ποσοστά σε ορισμένες δημοσκοπήσεις περιπλέκει ακόμη περισσότερο το παίγνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

