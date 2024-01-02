Με ένα εσωτερικό δημοψήφισμα για το μέλλον των Γερμανών Φιλελευθέρων στη συγκυβέρνηση με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους μπήκε το νέο έτος για το FDP. Η ψηφοφορία για τα μέλη του κόμματος είχε ξεκινήσει πριν από τις γιορτές και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της 1ης Ιανουαρίου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν βέβαια μόνο σχεδόν 26.000 από τα συνολικά 72.000 εγγεγραμμένα μέλη των Φιλελευθέρων, με άλλα λόγια ένας στους τρεις. Το ερώτημα, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες με «ναι» ή «όχι» ήταν σαφές: «Πρέπει το Κόμμα των Φιλελευθέρων ως κυβερνητικός εταίρος να τερματίσει τον συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους;»

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αν και μη δεσμευτικά για τις αποφάσεις και την τελική πορεία του κόμματος, είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικά του διχασμού και της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στο εσωτερικό των Φιλελευθέρων για τη συμμετοχή στην κυβέρνηση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Το 52,24% των μελών θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν οι Φιλελεύθεροι στον κυβερνητικό συνασπισμό μέχρι τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, ενώ το 47,76% τάσσεται υπέρ του τερματισμού της τρικομματικής συγκυβέρνησης με αποχώρηση των Φιλελευθέρων.

Ικανοποίηση Λίντνερ, προβληματισμός στη βάση

Ικανοποιημένος από την έκβαση της ψηφοφορίας πάντως εμφανίζεται ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων και υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντντερ, ο οποίος βρέθηκε τους προηγούμενους μήνες στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής για τη δημοσιονομική πολιτική του και τους χειρισμούς του στην κατάρτιση προϋπολογισμών. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας «αποτελεί έκφραση ευθύνης απέναντι στη Γερμανία».

Αν και κορυφαία στελέχη των Φιλελευθέρων εκφράζουν ανακούφιση από το εύθραυστο «ναι» των μελών για τη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας, την ίδια ώρα από την άλλη πλευρά πολλά στελέχη συνεχίζουν να έχουν αμφιβολίες για την πορεία των Φιλελευθέρων, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών.

Οι Φιλελεύθεροι αγγίζουν οριακά το 5%, κατατάσσοντας έτσι το κόμμα -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- στην τελευταία θέση των γερμανικών κομμάτων που φαίνονται να εισέρχονται στη γερμανική βουλή.

Κι όλα αυτά ενώ ήδη φωνές της αντιπολίτευσης, από τους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατών και των Χριστιανοκοινωνιστών αλλά και της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία ζητούν δημόσια πρόωρες εκλογές στη Γερμανία. Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2025.

Κρίσιμα εκλογικά τεστ το 2024

Η πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο εσωτερικό δημοψήφισμα είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία 598 μελών του κόμματος. Είχε προηγηθεί επίσης ανοιχτή επιστολή από 26 πολιτικούς των Φιλελευθέρων που προέρχονται από την τοπική και κρατιδιακή πολιτική σκηνή της χώρας, μετά τα εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα που έλαβαν οι Φιλελεύθεροι στις εκλογές στα κρατίδια της Βαυαρίας και της Έσσης το φθινόπωρο του 2023.

Στη Βαυαρία οι Φιλελεύθεροι δεν κατάφεραν καν να εισέλθουν καν στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, ενώ στην Έσση πέρασαν την τελευταία στιγμή ασθμαίνοντας το εκλογικό όριο του 5%.

Το 2024, εκτός από τις ευρωεκλογές, αναμένεται σειρά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στη Γερμανία: στις 9 Ιουνίου δημοτικές εκλογές στη Θουριγγία, την 1η Σεπτεμβρίου κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία και τη Θουριγγία και στις 22 Σεπτεμβρίου στο Βρανδεμβούργο. Πρόκειται για κρατίδια, στα οποία ήδη καταγράφεται εκπληκτική άνοδος της ακροδεξιάς, με τους Φιλελευθέρους να ακροβατούν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

