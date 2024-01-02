Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν θα επιτρέψουν σε δυο βρετανικά ναρκαλιευτικά να διαπλεύσουν τα τουρκικά χωρικά ύδατα καθώς κατευθύνονται στη Μαύρη Θάλασσα για να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία, γιατί αυτό θα συνιστούσε παραβίαση διεθνούς συνθήκης όσον αφορά τη διέλευση των στενών σε καιρό πολέμου.

Η Βρετανία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μετέφερε δύο ναρκαλιευτικά του Βασιλικού Ναυτικού της στο Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό για να βοηθήσουν την ενίσχυση των θαλάσσιων επιχειρήσεων της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, ενημέρωσε τους συμμάχους της ότι δεν θα επιτρέψει τα πλοία αυτά να διασχίσουν τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η διεύθυνση επικοινωνίας της προεδρίας.

Όταν η Ρωσία άρχισε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, η Τουρκία ενεργοποίησε τη Συνθήκη του Μοντρέ του 1936, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη διέλευση πολεμικών πλοίων των εμπόλεμων πλευρών. Η συνθήκη εξαιρεί τα πλοία που επιστρέφουν στην έδρα της βάσης τους.

Η Τουρκία εφαρμόζει τη Συνθήκη του Μοντρέ αμερόληπτα και σχολαστικά για να αποτρέψει μια κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα, όπως υποστήριξε η τουρκική προεδρία.

Η Άγκυρα διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα εν μέσω πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.