Η Μαίρη Κατράντζου, η σχεδιάστρια μόδας με έδρα το Λονδίνο, ορίστηκε για πρώτη φορά δημιουργική διευθύντρια των δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ του οίκου Bvlgari.

Αν και η πρώτη της συλλογή σε αυτή τη νέα θέση λανσάρεται τον Αύγουστο, όπως γράφει η «New York Post», η σχέση της βραβευμένης σχεδιάστριας με το brand (το οποίο γιόρτασε πέρυσι την 75η επέτειό του) χρονολογείται από την επίδειξη υψηλής ραπτικής του 2019, στο Ναό του Ποσειδώνα, στην Ελλάδα.

Κι έτσι μετά την επίδειξη της σχεδιάστριας στο Ναό του Ποσειδώνα, οι δυο τους αποφάσισαν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους μέσα από τη σειρά «Serpenti Through the Eyes of». Το αποτέλεσμα της σύμπραξης; Μία χρωματιστή, πολυτελής κολεξιόν από τσάντες και αξεσουάρ που έφεραν κοντά τα print που έχουμε λατρέψει από τη Μαίρη Κατράντζου και την εκλεκτική κομψότητα του Bvlgari. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια, η έμπνευση για τη συλλογή βασίζεται στην ιδέα της μεταμόρφωσης.

In the bag: Bulgari taps Mary Katrantzou as its first creative director for accessories https://t.co/B1MFqo20YG pic.twitter.com/K0Bzh6Mas6 — NYPost Fashion (@NYPfashion) May 16, 2024

«Αυτές οι τσάντες έχουν όντως την αίσθηση ότι κουβαλάς ένα κόσμημα. Μπορείς να μεταμορφώσεις ένα σύμβολο της Bvlgari και να το μεταφέρεις - από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον», ανέφερε η σχεδιάστρια στο μέσο.

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η Μαίρη Κατράντζου ήταν προδιαγεγραμμένη για αυτόν τον ρόλο, καθώς το υπόβαθρό της αντικατοπτρίζει κάπως εκείνο του ιδρυτή του οίκου. Ο Σωτήριος Βούλγαρης γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου το 1857, στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας. Ξεκίνησε να εργάζεται ως χρυσοχόος στα χωριά της Ηπείρου, ενώ μαζί με τον πατέρα του ταξίδευε από την Ελλάδα μέχρι την Αλβανία για να πουλήσουν τις δημιουργίες τους. Εκπαιδεύτηκε ως αργυροχρυσοχόος, προτού ιδρύσει τη μάρκα του στη Ρώμη το 1884.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.