Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια έκπληξη στους θεατές αλλά και στους καλλιτέχνες της παράστασης στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου το βράδυ της Πέμπτης επεφύλασσε ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς με την ολοκλήρωση αυτής ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος.

Ο 75χρονος μονάρχης, που υποβάλλεται σε θεραπεία για απροσδιόριστη μορφή καρκίνου, παρέστη στη βραδιά για να τιμήσει και αυτός τον μουσικό διευθυντή της Βασιλικής Όπερας σερ Αντόνιο Πάπανο.

Η χθεσινοβραδινή παράσταση και γκαλά ήταν στην ουσία ένας φόρος τιμής στον Ιταλό μαέστρο, καθώς ολοκληρώνει τη θητεία του ως μουσικός διευθυντής της ιστορικής Όπερας μετά από 22 χρόνια.

Οι καλλιτέχνες ενημερώθηκαν για την παρουσία του βασιλιά στο κοινό μόλις 20 λεπτά πριν από την παράσταση.

Ο Κάρολος ανέβηκε στη σκηνή υπό τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα των θεατών για να συγχαρεί τους καλλιτέχνες και κυρίως τον σερ Αντόνιο, με τον οποίο έχει αναπτύξει μια στενή σχέση ιδίως μετά από την περσινή τελετή στέψης, της οποίας τη μουσική διεύθυνση είχε αναλάβει ο μαέστρος.

Ερωτηθείς πώς αισθάνεται, ο βασιλιάς Κάρολος απάντησε «όχι άσχημα».

Την Πέμπτη η βασίλισσα Καμίλα επίσης ρωτήθηκε για την πορεία της υγείας της του συζύγου της σε εκδήλωση στο Ανατολικό Σάσεξ. Αφού απάντησε πως «βελτιώνεται», αστειεύτηκε ότι «θα ήταν καλύτερα αν συμπεριφερόταν καλά».

