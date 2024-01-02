Η Πολωνία ζητά εξηγήσεις από την Google για τις λανθασμένες ισοτιμίες του ζλότι

Το υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας ζήτησε εξηγήσεις σήμερα από την Google επειδή οι υπηρεσίες της δημοσίευσαν στο διαδίκτυο λανθασμένες ισοτιμίες του πολωνικού νομίσματος, του ζλότι.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ,, η Google έδειχνε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ διαμορφωνόταν στα 5,20 ζλότι, του δολαρίου στα περίπου 4,70 ζλότι και του ελβετικού φράγκου στα 5,30 ζλότι – ισοτιμίες κατά 23% υψηλότερες από την ισοτιμία του πολωνικού νομίσματος στην αγορά.

«Ας παραμείνουμε ψύχραιμοι. Η ισοτιμία του ζλότι που έσπειρε τον πανικό είναι λανθασμένη» αντέδρασε ο υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα X. «Θα ανοίξουν σε λίγο οι ασιατικές αγορές και η κατάσταση θα επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.

Σήμερα η ισοτιμία του ζλότι στην Google ακολουθούσε τα δεδομένα και των άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: το ευρώ διαμορφωνόταν στα 4,35 ζλότι, το δολάριο στα 3,97 ζλότι και το ελβετικό φράγκο στα 4,68 ζλότι.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ζήτησε επισήμως εξηγήσεις από την Google Poland «για τις αιτίες αυτής της λανθασμένης δημοσίευσης αναφορικά με την ισοτιμία του ζλότι και τα μέτρα που θα λάβει (η εταιρεία) για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον».

Ο εκπρόσωπος της κεντρικής τράπεζας της Πολωνίας NBP είπε ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται από την πλατφόρμα της Google «δεν είναι πάντοτε ακριβή». Σύμφωνα με ειδικούς, τους οποίους επικαλούνται τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, το λάθος ενδέχεται να οφείλεται στον αλγόριθμο που χρησιμοποίησε η Google και η λανθασμένη εκ μέρους της ανάλυση των δεδομένων της αγοράς, που δεν επικαιροποιήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου.

Σήμερα το απόγευμα, σε ένα σχόλιο της προς το ιδιωτικό ενημερωτικό κανάλι TVN 24 η Google ανέφερε ότι οι ισοτιμίες που δημοσιεύει «βασίζονται σε δεδομένα προερχόμενα από εξωτερικές πηγές» και «εάν παρατηρηθούν ανακρίβειες, επικοινωνούμε με τους παρόχους των δεδομένων για να διορθωθούν τα λάθη μόλις αυτό καταστεί εφικτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

