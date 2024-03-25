Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ: Πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα παλαιστινιακά εδάφη υποστηρίζει, στην έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύει ότι το Ισραήλ διέπραξε πολλές «πράξεις γενοκτονίας», κάνοντας λόγο ακόμη και για «εθνοκάθαρση».

«Το είδος και το συντριπτικό εύρος της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και οι καταστροφικές συνθήκες διαβίωσης που προκάλεσε, αποκαλύπτουν μια πρόθεση φυσικής καταστροφής των Παλαιστινίων, ως ομάδας», αναφέρει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε στην έκθεση που θα παρουσιάσει αύριο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

Η έκθεση, που τιτλοφορείται «Ανατομία μιας γενοκτονίας», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι φτάσαμε στο όριο» που δείχνει ότι διαπράχθηκαν «πράξεις γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα». Στα συμπεράσματά της απαριθμεί τρεις πράξεις γενοκτονίας: «δολοφονία μελών μιας ομάδας, σοβαρό πλήγμα στη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα των μελών της ομάδας και σκόπιμη υποβολή της ομάδας σε συνθήκες που αποσκοπούν στην πλήρη ή μερική φυσική καταστροφή της».

Αυτές είναι οι τρεις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη «απέρριψε πλήρως την έκθεση» αναφέροντας στην ανακοίνωσή της ότι εντάσσεται «στην εκστρατεία υπονόμευσης της ίδιας της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους».

«Ο πόλεμος του Ισραήλ είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον των Παλαιστίνιων αμάχων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

