Εντοπίστηκε «αγνοούμενος» δορυφόρο μετά από 25 χρόνια

Εναν «αγνοούμενο» δορυφόρο, που ταξίδευε απαρατήρητος στο Διάστημα επί 25 ολόκληρα χρόνια, εντόπισαν πριν μερικές ημέρες οι αστροφυσικοί.

Ο χαμένος δορυφόρος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του στις 10 Απριλίου του 1974, στο πλαίσιο δοκιμαστικού προγράμματος της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

Ο S73-7 ( δορυφορικό μπαλόνι βαθμονόμησης υπέρυθρης ακτινοβολίας) είχε πλάτος 66 εκατοστά και εντοπίστηκε να κινείται σε κυκλική τροχιά 800 χιλιομέτρων από τη Γη, ανάμεσα σε τουλάχιστον 20.000 αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά αυτή τη στιγμή γύρω από τη Γη

Σύμφωνα με τονΤζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστροφυσικός από το Κέντρο Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian, βάσει των αρχείων δεδομένων, ο S73-7 είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ όχι μία, αλλά δύο φορές – την πρώτη τη δεκαετία του 1970 και στη συνέχεια ξανά τη δεκαετία του 1990.

«Το πρόβλημα είναι πως ενδεχομένως βρισκόταν πιο χαμηλά από το πεδίο ανίχνευσης των ραντάρ. Και ίσως αυτό που κατέγραψαν είναι ένας μηχανισμός ή ένα τμήμα του μπαλονιού που δεν κατασκευάστηκε σωστά και, καθώς δεν ήταν μεταλλικό, δεν εμφανιζόταν καλά στα ραντάρ», εξηγεί ο ίδιος.

«Αν υπάρχει κάποιος χάρτης με τα πρόσφατα τροχιακά δεδομένα και δεν επικρατεί συνωστισμός στο πεδίο τροχιάς, τότε ίσως πρόκειται για εύκολη ταυτοποίηση. Ωστόσο, αν πρόκειται για ένα συνωστισμένο σημείο και το αντικείμενο δεν έχει καταγραφεί για πολύ καιρό, τότε κάθε άλλο παρά εύκολη είναι η ταυτοποίησή του», λέει ο επιστήμονας.

Γι’ αυτό και μια τέτοια ανακάλυψη, λέει ο ΜακΝτάουελ, συνιστά θρίαμβο για τους ανθρώπους που προσπαθούν να παρακολουθούν τους δεκάδες χιλιάδες «αγνοούμενους» δορυφόρους και άλλα διαστημικά συντρίμμια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.