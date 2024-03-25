«Απογοήτευση» εξέφρασε ο Λευκός Οίκος επειδή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη υψηλόβαθμης ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για την «άμεση εφαρμογή κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, με τις ΗΠΑ να απέχουν από την ψηφοφορία.

«Είναι απογοητευτικό. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν θα έρθουν στην Ουάσινγκτον ώστε να έχουμε μια συνολική συζήτηση μαζί τους σχετικά με τις βιώσιμες εναλλακτικές επί του πεδίου της Ράφα» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν θα συναντηθεί πάντως αύριο με τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Γιοάβ Γκάλαντ, που βρίσκεται ήδη στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουν θέματα όπως η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και η προστασία των αμάχων στη Ράφα. Ο Γκάλαντ πρόκειται επίσης να έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να στείλει μια αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις αναφορικά με το σχέδιο του Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πόλη της Ράφα, κάτι στο οποίο αντιτίθενται οι ΗΠΑ.

Ο Κίρμπι τόνισε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, παρά την απόφαση για αποχή από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να εκφράζουν τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον για την ισραηλινή πολιτική στη Γάζα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την άποψή μας ότι μια μεγάλη χερσαία επίθεση στη Ράφα θα ήταν μεγάλο λάθος», είπε.

Ο Γκάλαντ από την πλευρά του υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι τους». Πρόσθεσε ότι θα πει στον Λευκό Οίκο ότι το Ισραήλ θα αναλάβει δράση κατά της Χαμάς παντού, «ακόμη και σε μέρη που δεν έχουμε πάει ακόμη».

Ο Ισραηλινός υπουργός προειδοποίησε επίσης ότι αν δεν υπάρξει μια «νίκη αποφασιστικής σημασίας» στη Γάζα, «μπορεί να βρεθούμε εγγύτερα σε έναν πόλεμο στον βορρά», όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ανταλλάσσουν πυρά με μαχητές της Χεζμπολάχ εδώ και πέντε μήνες, αφού ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις τον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο Ισραήλ, ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τις διαφωνίες στον κυβερνητικό συνασπισμό για το νομοσχέδιο που αφορά τη στρατολόγηση, εις βάρος των δεσμών της χώρας με τις ΗΠΑ. «Πρόκειται για σοκαριστική ανευθυνότητα από έναν πρωθυπουργό που τα έχει χάσει», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί ότι η αποχή των ΗΠΑ από την ψηφοφορία βλάπτει την πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ και εμποδίζει την απελευθέρωση των ομήρων «επειδή δίνει στη Χαμάς την ελπίδα ότι η διεθνής πίεση θα της επιτρέψει να πετύχει μια κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων», όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

Αντιθέτως, ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ είπε ότι το σημερινό ψήφισμα του ΟΗΕ «θα πρέπει να αποτελέσει την καμπή» ώστε να μπει τέλος στην «αγωνία» των κατοίκων της Γάζας. «Θα πρέπει να επιτρέψει να σωθούν ζωές (…) Πρέπει να είναι το σήμα για το τέλος αυτής της ωμής επίθεσης εναντίον του λαού μας», είπε ο Μανσούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.