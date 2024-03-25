Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκουτέρες: «Ασυγχώρητο» να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

Το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την έγκριση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, του ψηφίσματος που ζητεί την «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, τονίζοντας ότι θα ήταν «ασυγχώρητο» να μην εφαρμοστεί.

«Αυτή η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί. Μια αποτυχία της θα ήταν ασυγχώρητη» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Αντόνιο Γκουτέρες Λωρίδα της Γάζας ΟΗΕ Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark