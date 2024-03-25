Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την έγκριση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, του ψηφίσματος που ζητεί την «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, τονίζοντας ότι θα ήταν «ασυγχώρητο» να μην εφαρμοστεί.

«Αυτή η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί. Μια αποτυχία της θα ήταν ασυγχώρητη» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.



This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable. — António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024

Πηγή: skai.gr

