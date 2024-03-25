Αγρότες με τρακτέρ διαδήλωσαν απόψε έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τις εμπορικές συμφωνίες που ισχύουν μετά το Brexit και τις εισαγωγές τροφίμων κατώτερης ποιότητας, όπως υποστηρίζουν.

Τουλάχιστον 50 τρακτέρ, πολλά εκ των οποίων με υψωμένη τη βρετανική σημαία, συμμετείχαν στην κινητοποίηση. «Όχι αγρότες, όχι φαγητό, όχι μέλλον» έγραφαν σε κάποιες πινακίδες που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

IT'S HAPPENING



Huge numbers of tractors are now arriving in central London outside Parliament Square.



The farmers protests are continuing 🚜🚜🚜pic.twitter.com/RAbe1CELWN — PeterSweden (@PeterSweden7) March 25, 2024

Οι αγρότες ζητούν από την κυβέρνηση να επιβάλει την ακριβέστερη σήμανση των τροφίμων και να λάβει μέτρα για να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Θέλουν επίσης να τερματιστούν οι εμπορικές συμφωνίες που επιτρέπουν, όπως λένε, να εισάγονται τρόφιμα τα οποία παράγονται με πρότυπα που θα ήταν παράνομα στη Βρετανία και υπονομεύουν έτσι τους ντόπιους παραγωγούς.

«Μας απογοητεύουν ξανά και ξανά», είπε η Λιζ Γουέμπστερ, η ιδρύτρια της οργάνωσης «Σώστε τη Βρετανική Γεωργία» μιλώντας στο BBC. «Υποσχέθηκαν ότι θα διατηρήσουν τα υψηλά πρότυπα και δεν θα επιτρέψουν να γίνει η Βρετανία χωματερή (…) αυτό που κάνουν είναι να μας μετατρέπουν σε χωματερή», υποστήριξε.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη έχουν κινητοποιηθεί τους τελευταίους μήνες, διαμαρτυρόμενοι για τον ανταγωνισμό από τις φτηνότερες εισαγωγές και ζητώντας αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

