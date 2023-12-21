Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι ο στόχος που έχει θέσει το Ισραήλ να εξοντώσει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση -- η οποία έχει την εξουσία στη Γάζα -- είναι "καταδικασμένος σε αποτυχία".

Σε ηχογραφημένο μήνυμα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ 'Αμπου Ομπέιντα, έθεσε επίσης ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα "να σταματήσει η επίθεση", αναφερόμενος στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς μετά την 7η Οκτωβρίου εν είδει αντιποίνων για την αιματηρή επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος.

"Ο στόχος που έχει θέσει ο εχθρός να εξοντώσει την αντίσταση είναι καταδικασμένος σε αποτυχία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που γίνεται αδιαμφισβήτητη", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

"Εάν ο εχθρός θέλει να πάρει πίσω τους ομήρους του ζωντανούς δεν έχει άλλη επιλογή παρά να σταματήσει την επίθεση", πρόσθεσε, θέτοντας ως όρο το τέλος των εχθροπραξιών για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών για την απελευθέρωση των ομήρων έναντι της αποφυλάκισης Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Δήλωσε επίσης ότι η συνέχιση του πολέμου θα οδηγήσει στον θάνατο Ισραηλινών ομήρων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Λίγο μετά το ηχογραφημένο μήνυμα του εκπροσώπου, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει εν ζωή τρεις Ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι στη συνέχεια σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα σύμφωνα με τη Χαμάς.

Hamas release a showing 3 hostages that they say were killed by Israel

"We tried to keep them alive, but Netanyahu insisted on killing them."

pic.twitter.com/LtolR1oBZT — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 21, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

