Οι παλαιστινιακές οργανώσεις απορρίπτουν οποιεσδήποτε συνομιλίες για την ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους μέχρι τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της οργάνωσης Χαμάς.

«Υπάρχει παλαιστινιακή εθνική απόφαση ότι δεν θα διεξαχθούν συνομιλίες για κρατούμενους ή συμφωνίες ανταλλαγής εκτός αν υπάρξει καθολικός τερματισμός της επίθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.