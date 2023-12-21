Λογαριασμός
«Όχι» σε συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους μέχρι τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης, λέει η Χαμάς

«Υπάρχει παλαιστινιακή εθνική απόφαση ότι δεν θα διεξαχθούν συνομιλίες για κρατούμενους ή συμφωνίες ανταλλαγής εκτός αν υπάρξει καθολικός τερματισμός της επίθεσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Χαμάς

Hamas flags

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις απορρίπτουν οποιεσδήποτε συνομιλίες για την ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους μέχρι τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της οργάνωσης Χαμάς.

«Υπάρχει παλαιστινιακή εθνική απόφαση ότι δεν θα διεξαχθούν συνομιλίες για κρατούμενους ή συμφωνίες ανταλλαγής εκτός αν υπάρξει καθολικός τερματισμός της επίθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: πόλεμος Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς
