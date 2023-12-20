IDF: Ανακάλυψε δίκτυο με υπόγειες σήραγγες που οδηγούσαν σε σπίτια ηγετών της Χαμάς στη Γάζα

Δίκτυο με υπόγειες σήραγγες στο κέντρο της πόλης της Γάζας, το οποίο οδηγούσε σε σπίτια ηγετικών στελεχών της Χαμάς, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός. Το υπόγειο δίκτυο αποκαλύφθηκε στη διάρκεια επιχείρησης τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Προσβάσιμες από περιστροφικές σκάλες και ανελκυστήρα που κατέβαινε σε βάθος έως και 20 μέτρων, οι σήραγγες ήταν ηλεκτροδοτούμενες και είχαν υδραυλικές εγκαταστάσεις, κάμερες παρακολούθησης και θωρακισμένες πόρτες, σύμφωνα με εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπο των IDF. Ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ περιέγραψε το σύμπλεγμα ως «κέντρο εξουσίας» της πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Οι σήραγγες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από ηγετικά στελέχη της Χαμάς – συμπεριλαμβανομένων των Γιαχία Σινουάρ, Ισμαήλ Χανίγια και Μοχάμεντ Ντέιφ – για να διευθύνουν επιχειρήσεις και να μετακινούνται υπό άκρα μυστικότητα στην καρδιά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες», κάτι που απορρίπτει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Σινουάρ και Ντέιφ θεωρούνται ως «εγκέφαλοι» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους. Έκτοτε, από τις αεροπορικές επιδρομές και τις χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι και οι περισσότεροι από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στόχος του Ισραήλ είναι να διαλύσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους απαχθέντες που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας. Παρότι ο ισραηλινός στρατός ελέγχει αρκετές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, τα ίχνη των ηγετών της Χαμάς αγνοούνται.

Η Χαμάς υποστηρίζει πως έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με υπόγειες σήραγγες μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων. Ορισμένες εξ αυτών φθάνουν σε βάθος ακόμη και 80 μέτρων, ενώ ένας από τους απελευθερωθέντες ομήρους παρομοίασε το υπόγειο δίκτυο με «ιστό αράχνης».

Πηγή: skai.gr

