«Στρατιωτική επιχείρηση» αποκάλεσε για ακόμη μια φορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, υιοθετώντας τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.

«Πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση εφόσον δεν έχει κηρυχθεί πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών», είπε σήμερα ο ούγγρος πρωθυπουργός κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου. «Όταν οι Ρώσοι κηρύξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε θα είναι πόλεμος», υποστήριξε για να συμπληρώσει «ας χαιρόμαστε όσο δεν γίνεται πόλεμος. Αν γίνει πόλεμος, θα υπάρξει γενική επιστράτευση και δεν το εύχομαι σε κανέναν».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε ερωτηθεί νωρίτερα γιατί αποκάλεσε «στρατιωτική επιχείρηση» τον πόλεμο κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας ήταν το κυρίαρχο ζήτημα στις συνομιλίες που είχαν Όρμπαν και Πούτιν στο Πεκίνο, στις 17 Οκτωβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Όρμπαν άσκησε βέτο στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπλοκάροντας ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο, ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απείχε από την ψηφοφορία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, αφού οι υπόλοιποι ηγέτες της ΕΕ τον έπεισαν να μην την εμποδίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.