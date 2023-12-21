Συνάντηση ΥΠΕΞ των ΗΑΕ με αξιωματούχο της Παλαιστινιακής Αρχής για τον πόλεμο στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συναντήθηκε σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Παλαιστινιακής Αρχής για να συζητήσουν τις διεθνείς προσπάθειες με στόχο να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Ο σεϊχης Αμπντάλα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν συζήτησε επίσης με τον γενικό γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΑΠ (PLO) Χουσέιν αλ Σέιχ την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα εξαιτίας του πολέμου.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΑΕ τόνισε πως αποτελούν προτεραιότητα οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για τη λύση των δύο κρατών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα από τα λίγα αραβικά κράτη που έχουν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, αφού τις εξομάλυναν το 2020 στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος μεσολάβησαν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για να επιτευχθεί η συμφωνία εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου, κατά την οποία απελευθερώθηκαν 110 όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 240 Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταδικάσει την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καλώντας το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να απελευθερώσει ομήρους. Παράλληλα όμως έχει καταδικάσει τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας πιέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίτευξη νέας συμφωνίας εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

