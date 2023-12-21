Στιγμές πανικού έζησαν και Έλληνες που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο της Πράγας ή βρίσκονται αυτη την περίοδο στην πρωτεύουσα της Τσεχίας κατά την πολύνεκρη επίθεση σε σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες τους στον ΣΚΑΪ.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και τώρα η ανησυχία μας είναι ποιοι συνάδελφοι, ποιοι φοιτητές είναι ανάμεσα στα θύματα γιατί η επίθεση αυτή εκδηλώθηκε στον 4ο όροφο που είναι οι διοιηκητικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Επίκουρος Καθηγητής στην Τσεχία, Κωνσταντίνος Τσίβος.

Έλληνας καθηγητής που έκανε μάθημα σε αίθουσα δίπλα από τη φιλοσοφική σχολή την ώρα της επίθεσης, μιλά αποκλειστικά στον ΣΚΑΙ για το σοκαριστικό περιστατικό.

«Είχα μάθημα και μου κίνησε την περιέργεια το γεγονός ότι ακούγαμε σειρήνες περιπολικών. Πήραμε ένα email που μας έδινε οδηγίες ότι πρέπει να μείνουμε κλειδωμένοι. Ήμασταν αποδέκτες όλοι οι διδάσκοντες», λέει ο κ. Τσίβος.

Ελληνίδα φοιτητρια περιγράφει τις στιγμές πανικού δευτερόλεπτα μετά το μακελειό.

«Έτρεχαν πανικόβλητοι οι άνθρωποι στη γέφυρα του Καρόλου, ότι υπήρχε πανικός, ότι ήταν πολύ φοβισμένοι», Ελληνίδα φοιτήτρια στη Τσεχία.

Την ώρα των πυροβολισμών όλοι παρέμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

«Υπήρξε έτσι μία αναταραχή και ότι υπήρξαν και κάποιοι νεκροί λόγω πυροβολισμών», αναφέρει η εκπαιδευτικός στην Πράγα, Βιργινία Μπούτα.

Δημοφιλής προορισμός για τους Ελληνες ταξιδιώτες τηις ημέρες των Χριστουγέννων η Πράγα, με τα ελληνικά τουριστικά γραφεία να λαμβάνουν ειδικές οδηγίες από την αστυνομία.

«Έλληνες υπάρχουν. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για το να έχει τραυματιστεί κάποιος Έλληνας. Εμείς ενημερώσαμε τους πελάτες μας καλύτερα να μείνουν για τις επόμενες ώρες στο ξενοδοχείο ή σε κάποιο καφέ, όπως έχει ενημερώσει η αστυνομία μέχρι να σιγουρευτούν ότι ήταν μόνος τους ο δράστης. Είναι ιδιαίτερα φοβισμένοι», δηλώνει τουριστικό γραφείο στην Τσεχία.

