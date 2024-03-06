Η Χαμάς δεσμεύεται να συνεχίσει τις συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα

Πιέσεις δήλωσε ότι ασκεί η Χαμάς ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παρά την απουσία των Ισραηλινών διαπραγματευτών από τις συνομιλίες στην Αίγυπτο.

Διαπραγματευτές από την παλαιστινιακή ισλαμιστική ομάδα, το Κατάρ και την Αίγυπτο βρίσκονται στο Κάιρο προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μια εκεχειρία 40 ημερών στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς εγκαίρως πριν την έναρξη του Ραμαζανιού, που ξεκινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι εναπόκειται στη Χαμάς αν θα αποδεχθεί τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι για κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

«Δείχνουμε την απαιτούμενη ευελιξία για να καταλήξουμε σε μια συνολική παύση της επιθετικότητας εναντίον του λαού μας, αλλά η κατοχική δύναμη εξακολουθεί να αποφεύγει αυτή τη συμφωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

"Κάθε μέρα μάς κοστίζει δεκάδες μάρτυρες. Θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός τώρα", δήλωσε στο Reuters ο Σαμπάν Αμπντέλ-Ραουφ, Παλαιστίνιος ηλεκτρολόγος και πατέρας πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς.

«Η Χαν Γιουνίς καίγεται, ενώ η Αμερική ισχυρίζεται ότι θέλει να προστατεύσει τους αμάχους. Το Ισραήλ καταστρέφει σπίτια και δρόμους εδώ και μήνες, ενώ ακούμε ψεύτικες υποσχέσεις για επικείμενη κατάπαυση του πυρός», ο ίδιος ανέφερε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

