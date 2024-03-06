Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί εντός των επομένων ημερών την Κύπρο καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση επεξεργάζεται σχέδιο δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου για την συνδρομή του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας μέσω της Κύπρου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

«Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην διασφάλιση παροχής βοήθειας στους Παλαιστίνιους», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Ολοι ελπίζουμε ότι το άνοιγμα (του διαδρόμου) θα πραγματοποιηθεί σύντομα», είπε.

Πηγή: skai.gr

