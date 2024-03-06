Λογαριασμός
WSJ: Οι διαπραγματευτές πρότειναν σε Χαμάς και Ισραήλ εκεχειρία λίγων ημερών - Βαρύ κλίμα στις ΗΠΑ για τον Νετανιάχου

«Η ιδέα προωθείται τόσο από την Αμερική όσο και από τα αραβικά μέρη στις συνομιλίες στο Κάιρο»

Οι διαπραγματευτές στο Κάιρο πρότειναν μια εκεχειρία που θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες για να κερδίσουν χρόνο ώστε να «οικοδομηθεί εμπιστοσύνη» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο μια μεγαλύτερη εκεχειρία έξι εβδομάδων, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Η ιδέα προωθείται τόσο από την Αμερική όσο και από τα αραβικά μέρη στις συνομιλίες στο Κάιρο», αναφέρει η εφημερίδα.



Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που περιγράφει λεπτομερώς την κριτική της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις για την πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ σε μια συνάντηση τη Δευτέρα με τον υπουργό πολέμου Μπένι Γκάντζ. Ο Λευκός Οίκος είναι «επικριτικός και δύσπιστος» για τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχολίασε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. 

«Υπήρξαν σκληρά μηνύματα σχετικά με τη βοήθεια και τη ‘’στρατηγική σαφήνεια’’ (των ΗΠΑ) από εδώ και στο εξής», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Γκάντζ είπε σε Αμερικανούς αξιωματούχους στις συναντήσεις του ότι «το να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να αποστρατικοποιηθεί η Ράφα είναι σαν να στέλνεις πυροσβέστες για να σβήσουν το 80% μιας πυρκαγιάς».
 
