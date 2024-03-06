Η ισραηλινή επιτροπή έρευνας για ένα ποδοπάτημα που προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων στη διάρκεια εβραϊκού προσκυνήματος στο Όρος Μερόν τον Απρίλιο του 2021 κατέληξε πως υπάρχει "προσωπική ευθύνη" του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

"Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προσωπική ευθύνη" στην τραγωδία αυτήν, αναφέρει η επιτροπή.

Ο πρωθυπουργός "γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει πως η εγκατάσταση (...) δεν είχε συντηρηθεί καλά επί χρόνια" και μπορεί να αποτελούσε "κίνδυνο για τους πολλούς συμμετέχοντες" στο προσκήνυμα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο για την εβραϊκή γιορτή Λαγκ Μπαόμερ, εξηγεί στην έκθεση αυτή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε, μαζί με τις υπηρεσίες του, την ευθύνη να "ταυτοποιήσει προληπτικά" προβλήματα που αποτελούσαν "κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές" και δεν "ενήργησε όπως μπορεί να αναμένεται από έναν πρωθυπουργό προκειμένου να διορθώσει αυτήν την κατάσταση", αναφέρει ακόμη η επιτροπή έρευνας.

Επιφορτισμένη με την εποπτεία της λειτουργίας των δημόσιων θεσμών, το γραφείο του δημόσιου ελεγκτή είχε σε δύο περιπτώσεις, το 2008 και το 2011, προειδοποιήσει για τις ελλείψεις σε εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του όρους Μερόν.

Σαράντα πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα στις 30 Απριλίου 2021 στη διάρκεια του ετήσιου θρησκευτικού προσκυνήματος στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες ορθόδοξοι Εβραίοι στο Όρος Μερόν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, γύρω από το τάφο του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοτσάι.

Αποδίδεται σε αυτόν τον ταλμουδιστή του 2ου αι. μ.Χ. η σύνταξη του Ζοχάρ, ενός κεντρικού έργου του εβραϊκού μυστικισμού.

