Πεσκόφ: Το Κρεμλίνο δεν αναγνωρίζει τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ

Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για δύο Ρώσους διοικητές που θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο.

Το ΔΠΔ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές Σεργκέι Κομπίλας και Βίκτορ Σοκόλοφ για πυραυλικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών υποδομών ηλεκτρισμού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως, καθώς η Ρωσία δεν είναι μέρος του Καταστατικού της Ρώμης, με βάση το οποίο ιδρύθηκε το ΔΠΔ, η Μόσχα δεν αναγνωρίζει τα εντάλματα σύλληψης.

«Δεν είμαστε μέρος του καταστατικού -- δεν το αναγνωρίζουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους απαντώντας σε ερώτηση για τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη απόφαση. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν διάφορες κλειστές διαδικασίες που συνεχίζονται εκεί, οι οποίες κρατούνται μυστικές, και αντιμετωπίζουμε τέτοιες αποφάσεις αναλόγως».

Τον Μάρτιο πέρυσι, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της Επιτρόπου της Ρωσίας για τα Παιδιά Μαρία Λβόβα-Μπελόβα με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου σε σχέση με την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία και τη μεταφορά τους στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τότε εκείνα τα εντάλματα σύλληψης ως απαράδεκτα. Η Ρωσία αρνείται ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και έχει απορρίψει προηγούμενα εντάλματα σύλληψης ως μέρος μιας μεροληπτικής εκστρατείας της Δύσης που αποσκοπεί να δυσφημήσει τη Ρωσία.

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε πως τέτοια εντάλματα έχουν στην πραγματικότητα μικρό παγκόσμιο αντίκτυπο και σημειώνουν πως κανένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στη διάρκεια των πολέμων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Οι Συνθήκες της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλα που διαμορφώθηκαν από διεθνή δικαστήρια αναφέρουν πως τα μέρη που εμπλέκονται σε μια στρατιωτική σύγκρουση πρέπει να κάνουν διάκριση ανάμεσα σε «στόχους αμάχων και στρατιωτικούς αντικειμενικούς σκοπούς» και πως απαγορεύονται οι επιθέσεις σε στόχους αμάχων.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ δεν έχουν σημασία για τη Ρωσία και αποτελούν "πρόκληση".

Η Ζαχάροβα είπε ακόμη πως η Μόσχα δεν ήθελε ποτέ σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή την Ουκρανία, όμως οι απειλές που γίνονται εναντίον της δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

