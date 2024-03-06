Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τρίτη πως πιστεύει ότι είναι ανάγκη να κηρυχθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού.

«Αν αυτό συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού θα είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο», είπε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η απόφαση για την κήρυξη ανακωχής και την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα παλαιστίνιους κρατούμενους βρίσκεται «στα χέρια της Χαμάς αυτή τη στιγμή».

Αντιπρόσωποι των μεσολαβητών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, διαπραγματεύονται με τη Χαμάς στο Κάιρο. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Οι δηλώσεις για το εάν έχει σημειωθεί πρόοδος ή όχι είναι αντιφατικές.

Η Ουάσιγκτον, που λέει πως ανησυχεί για ενδεχόμενη έξαρση της βίας το ραμαζάνι, ειδικά στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ να «διευκολύνει την πρόσβαση» των «ειρηνικών πιστών» στην Πλατεία των Τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, που φέτος αναμένεται να αρχίσει το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου. Οι μουσουλμάνοι θα μπορούν να προσέρχονται για να προσευχηθούν στην πλατεία «κατά τον ίδιο αριθμό με τα προηγούμενα χρόνια», διαβεβαίωσε χθες η ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά πρόσθεσε πως η κατάσταση θα «επανεκτιμάται» διαρκώς με βάση κριτήρια ασφαλείας.

Για να αποτραπεί ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από πέντε μήνες πολέμου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε επίσης να φθάσει «περισσότερη βοήθεια» στον παλαιστινιακό θύλακο επιμένοντας πως το Ισραήλ «δεν έχει δικαιολογίες» για τον περιορισμό τς εισόδου φορτηγών που περιμένουν στα σύνορα με την Αίγυπτο. Ο στρατός των ΗΠΑ έκανε χθες νέες αεροπορικές ρίψεις δεμάτων με βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

