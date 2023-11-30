Εκτέλεση θανατοποινίτη στην Οκλαχόμα

Ένας 59χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία δύο ανδρών το 2001, εκτελέστηκε σήμερα με θανατηφόρα ένεση στην Οκλαχόμα, ανακοίνωσε η σωφρονιστική υπηρεσία αυτής της αμερικανικής πολιτείας.

Η εκτέλεση του Φίλιπ Χάνκοκ στις φυλακές της πόλης Μακάλιστερ είναι η 24η φετινή και η τελευταία προγραμματισμένη για το 2023 στις ΗΠΑ. Όλες έγιναν με θανατηφόρα ένεση σε συνολικά πέντε αμερικανικές πολιτείες: Τέξας, Φλόριντα, Αλαμπάμα, Μισούρι και Οκλαχόμα.

Η θανατική ποινή επιβλήθηκε το 2004 στον Χάνκοκ για τη δολοφονία του Ρόμπερτ Τζετ και του Τζέιμς Λιντς, οι οποίοι ήταν μέλη συμμορίας μοτοσικλετιστών, τον Απρίλιο του 2001.

Υποστήριζε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι παρασύρθηκε στο σπίτι του Ρόμπερτ Τζετ, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης και προσπάθησε μαζί με τον Τζέιμς Λιντς να τον κλειδώσουν σε κλουβί για να τον βασανίσουν. Σύμφωνα με την εκδοχή του Χάνκοκ, που δεν έπεισε τους ενόρκους, κατάφερε να αρπάξει το πιστόλι του Ρόμπερτ Τζετ και να πυροβολήσει τους δύο άνδρες προτού τραπεί σε φυγή.

Το πολιτειακό συμβούλιο που εξετάζει αιτήματα για απονομή χάριτος και αποφυλακίσεις είχε εισηγηθεί στις 8 Νοεμβρίου μετατροπή της ποινής του Φίλιπ Χάνκοκ σε ισόβια κάθειρξη, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Κέβιν Στιτ την απέρριψε.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 αμερικανικές πολιτείες, ενώ άλλες τρεις – η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσιλβάνια – έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

