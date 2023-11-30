Λογαριασμός
Δύο Ισραηλινοί άνδρες που αγνοούνταν από την επίθεση της Χαμάς επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί

Και οι δύο άνδρες είχαν εξαφανιστεί μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου

Νεκροι

Δύο Ισραηλινοί άνδρες που αγνοούνταν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί. 

Πρόκειται για τον Αβίβ Ατζίλι ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, κάτι που επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Ήταν σύζυγος της Ισραηλινοαμερικανίδας Liat Beinin η οποία απελευθερώθηκε από την  Χαμάς χθες, Τετάρτη.

Ο 49χρονος Ατζίλι είχε εξαφανιστεί από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο κιμπούτς του. Η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατό του από το γραφείο του αρχιραβίνου, δήλωσε την Πέμπτη ο πεθερός του Ατζίλι, Γιεχούντα Μπεϊνίν.

Νεκρός είναι και ο 27χρονος ισραηλινός Οφίρ Τζαρφάτι ο οποίος εξαφανίστηκε και εκείνος μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσαν την Πέμπτη οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Οι IDF δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει πότε και πού σκοτώθηκε ο Τζαρφάτι.

