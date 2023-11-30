Μπλίνκεν: Το Ισραήλ πρέπει να εφαρμόσει μέτρα προστασίας των αμάχων της Γάζας πριν την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων

«Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι να φέρουμε κάθε όμηρο πίσω στο σπίτι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους του», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ μετά από συναντήσεις που είχε με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους στο Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως είναι δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται απέναντι στη Χαμάς τηρώντας ωστόσο τους κανόνες δικαίου.

Όπως είπε ο Άντονι Μπλίνκεν κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετιανάχου του κατέστησε σαφές κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ότι «το Ισραήλ σκοπεύει να επαναλάβει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά της Χαμάς».

Ο Αμερικανός υπουργός σχολίασε κατά τη συνέντευξη Τύπου ότι το Ισραήλ «έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει» ότι οι επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθούν ποτέ.

«Η Χαμάς δεν μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας», είπε. Αλλά υπογράμμισε ότι «έχει σημασία ο τρόπος που το Ισραήλ αμύνεται», προσθέτοντας ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» το Ισραήλ να συμπεριφέρεται «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους νόμους του πολέμου».

Στις συναντήσεις του με τον Νετανιάχου και τους ανώτερους ισραηλινούς αξιωματούχους «κατέστησε σαφές ότι προτού το Ισραήλ επαναλάβει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, πρέπει να εφαρμόσει σχέδια ανθρωπιστικής πολιτικής προστασίας που ελαχιστοποιούν περαιτέρω απώλειες αθώων Παλαιστινίων» τόνισε ο Μπλίνκεν και συνέχισε:

«Αυτό σημαίνει λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία της ζωής των αμάχων, μεταξύ άλλων με τον σαφή και ακριβή προσδιορισμό περιοχών και σημείων στη νότια και κεντρική Γάζα, όπου μπορούν να είναι ασφαλείς και εκτός γραμμής πυρός. Σημαίνει αποφυγή περαιτέρω σημαντικών μετακινήσεων αμάχων εντός της Γάζας. Σημαίνει αποφυγή ζημιών σε κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως εγκαταστάσεις ύδρευσης, και σημαίνει να δοθεί στους αμάχους που έχουν εκτοπιστεί στη νότια Γάζα την επιλογή να επιστρέψουν στο βορρά, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με τρόπο που εξακολουθεί να επιτρέπει στο Ισραήλ να επιτύχει τους στόχους του», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Το Ισραήλ «έχει υποχρέωση» και είναι ικανό να «εξουδετερώσει την απειλή που θέτει η Χαμάς, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη ζημιά σε αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπλίνκεν .

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε επίσης ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο «συμφώνησαν με την ανάγκη αυτής της προσέγγισης». Η «μαζική απώλεια αμάχων» και ο εκτοπισμός μιας κλίμακας που έχει παρατηρηθεί στη βόρεια Γάζα δεν μπορεί να επαναληφθεί στο νότο. «Η πρόθεση έχει σημασία, αλλά και το αποτέλεσμα» είπε ο Μπλίνκεν.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη, ότι οι ΗΠΑ έχουν βοηθήσει «σημαντικά» στο να αυξηθεί το επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα καθώς ο αριθμός των φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και καύσιμα που εισέρχονται στη Γάζα υπερδιπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.



