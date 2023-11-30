Λευκός Οίκος: Ο θάνατος του Κίσιντζερ είναι πολύ μεγάλη απώλεια

Ο θάνατος του Χένρι Κίσιντζερ, μιας εμβληματικής αν και αμφιλεγόμενης μορφής της αμερικανικής διπλωματίας, αποτελεί "πολύ μεγάλη απώλεια", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

"Είναι πολύ μεγάλη απώλεια", δήλωσε ο Κίρμπι, σημειώνοντας τη στρατιωτική θητεία του Κίσιντζερ κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και χρόνια υπηρεσίας σε υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις μετέπειτα.

"Ήταν ένας άνθρωπος που, είτε συμφωνούσε κανείς μαζί του είτε όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επηρέασε τις αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής επί δεκαετίες και σίγουρα είχε αντίκτυπο στον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους, χαιρετίζοντας τη δέσμευση "στην υπηρεσία της χώρας" του διπλωμάτη που πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 100 ετών.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν έχει κάνει ακόμη κάποια δήλωση για το θέμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

