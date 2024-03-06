Η υπηρεσία οικονομικής παρακολούθησης της Ρωσίας, Rosfinmonitoring, συμπεριέλαβε τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ, εξέχοντα επικριτή του Κρεμλίνου, στον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών», μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κατάλογος θέτει περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές ατόμων και τους αναγκάζει να απαιτούν έγκριση κάθε φορά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους λογαριασμούς τους.

Ο ηλικίας 60 ετών Κασπάροφ εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2014 φοβούμενος ότι θα διωχθεί. Το γραφείο του δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το γεγονός.

Γεννημένος το 1963 στο σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν, ο Γκάρι Κασπάροφ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκακιστές στην ιστορία πριν γίνει σφοδρός πολέμιος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου της υπηρεσίας οικονομικής παρακολούθησης Rosfinmonitoring, εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη βάσει του άρθρου περί τρομοκρατίας, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στα τέλη του περασμένου έτους το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας διαπίστωσε την ύπαρξη «ενδείξεων εγκληματικής πράξης» στις δραστηριότητες του Κασπάροφ και του συνεργάτη του Ιβάν Τιούτριν, σε σχέση με μια δημοπρασία που οργάνωσαν για να υποστηρίξουν Ρώσους εθελοντές που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας. Το υπουργείο διαπίστωσε επίσης ενδείξεις εγκληματικής πράξης, βάσει του άρθρου περί συμμετοχής τους σε δραστηριότητες «ανεπιθύμητης οργάνωσης». Ως ανεπιθύμητη είχε χαρακτηρισθεί τον Φεβρουάριο του 2023 η οργάνωση «Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας», μεταξύ των ιδρυτών της οποίας ήταν ο Κασπάροφ. Την υπόθεση εν συνεχεία ανέλαβε η Ανακριτική Επιτροπή.

Το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε συμπεριλάβει το 2022 τον Κασπάροφ και τον πρώην μεγιστάνα του πετρελαίου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων», υποβάλλοντάς τους σε επαχθή γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οικονομικών εκθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

