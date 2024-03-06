Barbie ετών 65: Μια «κούκλα-σύμβολο» μισού και κάτι αιώνα

Σε ηλικία 65 ετών, η Μπάρμπι δεν επιδεικνύει καμία διάθεση να αποσυρθεί από τις 250 διαφορετικές δουλειές της που κάνει ως μια πλαστική και φανταστική κούκλα, η οποία άφησε με τα μικρά της πόδια ένα τεράστιο πολιτισμικό σημάδι στον ανθρώπινο κόσμο.

Την πρωτότυπη Mattel Barbie με τα εμβληματικά ξανθά μαλλιά της και το μαυρόασπρο ολόσωμο μαγιό της εμπνεύστηκε η κόρη της δημιουργού της Ρουθ Χάντλερ, Μπάρμπαρα, το 1959.

Εντούτοις, το 2024, καθώς η Barbie γιορτάζει τα 65α γενέθλιά της, οι κούκλες κατασκευάζονται σε μια ποικιλία χρωμάτων, μαλλιών, σωματότυπων και άλλων κριτηρίων.

«Η Μπάρμπι συνήθιζε να είναι μια πιο ξεχωριστή αντανάκλαση της ομορφιάς, περισσότερο μονοδιάστατη. Σήμερα, υπάρχουν πολλές Μπάρμπι και έχουμε πολυάριθμες όψεις της», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Mattel Λίζα ΜακΝάιτ στο Reuters από το Κέντρο Σχεδιασμού της Mattel στο Λος Άντζελες.

Η Μπάρμπι κυκλοφορεί σε 35 τόνους δέρματος, 97 στυλ μαλλιών και εννέα σωματότυπους, ανάμεσά τους κούκλες σε αναπηρικό αμαξίδιο, με σύνδρομο Down, με λεύκη και plus-size, όπως και κούκλες ουδέτερες ως προς το φύλο.

Η κούκλα αναδείχθηκε πρόσφατα σε fashion icon, καθώς ενέπνευσε το στυλ Barbiecore και βοήθησε πολλούς καταξιωμένους κομμωτές και σχεδιαστές ρούχων, όπως τον Καρλ Λάγκερφελντ στην αρχή της καριέρας τους.

Δίνοντας μία ακόμη ώθηση στην εξέλιξη της μάρκας, η εμπορική επιτυχία του 2023, η ταινία με 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ “Barbie” της Γκρέτα Γκέργουιγκ, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ, πρόσθεσε ένα νέο συναισθηματικό βάθος στην κούκλα.

Εντούτοις, τα όποια κέρδη δεν ήρθαν εν μία νυκτί.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που δεν μεγάλωσα με τη Μπάρμπι», είχε δηλώσει η ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών Γκλόρια Στάινεμ στο ντοκιμαντέρ του 2018 για τη Μπάρμπι «Tiny Shoulders: Rethinking Barbie».

«Η Barbie ήταν όλα όσα δεν θέλαμε να είμαστε και μας έλεγαν να είμαστε», πρόσθεσε η ίδια.

Έως σήμερα, η κούκλα συνδέεται ακόμη από ορισμένους με μη ρεαλιστικές σωματικές αναλογίες, έμφυλους ρόλους και ευρωκεντρικά πρότυπα ομορφιάς.

Ενώ λαμβάνει υπόψη αυτές τις ανησυχίες, η Mattel συνεχίζει να προσθέτει πολυπρόσωπες κούκλες.

Η εταιρεία είναι ανοικτή στις διαφορετικές φωνές που ξεπερνούν εκείνες των σχεδιαστών της.

«Αυτό που είναι σημαντικότερο για εμάς είναι ότι παίρνουμε υπόψη μας τις συμβουλές από κάθε είδους κοινότητες όταν σχεδιάζουμε», δήλωσε η Κιμ Κάλμον, αντιπρόεδρος σχεδιασμού.

Οι κούκλες που δημιούργησε για τα 65α γενέθλιά της Μπάρμπι ο Φιλιππινέζος σχεδιαστής της Barbie Signature, Κάρλαιλ Νουέρα, αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή της πρωτότυπης Μπάρμπι με το μαγιό, αυτή τη φορά με μια μαυρόασπρη τουαλέτα που συνοδεύεται με λευκά γυαλιά ηλίου.

