Ο Ρώσος αντιφρονών Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε στη φυλακή τον Φεβρουάριο, πίστευε ότι ο θάνατός του «δεν θα άλλαζε τίποτα» στη μάχη που έδινε στη Ρωσία και ότι «πολλοί άλλοι ήταν έτοιμοι να πάρουν τη θέση του», σύμφωνα με το βίντεο μιας συνέντευξης που παραχώρησε τον Δεκέμβριο του 2020 και δεν είχε προβληθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Το βίντεο αυτό δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης Libération και LCI.

«Πιστεύω ότι αν με σκοτώσουν δεν θα αλλάξει τίποτα επειδή υπάρχουν άλλα πρόσωπα έτοιμα να με αντικαταστήσουν», είχε δηλώσει τότε ο Ναβάλνι. Τα μέλη των ομάδων που τον υποστήριζαν «ξέρουν να εργάζονται χωρίς εμένα, επειδή περνώ πολύ καιρό στη φυλακή κάθε χρόνο και έχουν συνηθίσει να δουλεύουν χωρίς εμένα», πρόσθεσε. Η οργάνωσή του «θα συνέχιζε να λειτουργεί, όμως ασφαλώς θα ήταν πιο δύσκολο ψυχολογικά και όσον αφορά το κίνητρο», συνέχισε, τονίζοντας: «Όμως υπάρχουν άλλοι που μπορούν να διευθύνουν».

Ο Ναβάλνι πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου, υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, σε μια σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμισμό». Η κηδεία του έγινε την περασμένη Παρασκευή στη Μόσχα. Είχε φυλακιστεί στις αρχές του 2021 αλλά συνέχιζε να καταγγέλλει ακατάπαυστα την καταστολή και τη διαφθορά της ρωσικής ελίτ, καθώς επίσης και την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, στο Βερολίνο, ακριβώς έναν χρόνο πριν από την επιστροφή του στη Ρωσία και τη σύλληψή του, ο Ναβάλνι συναντήθηκε με τον Γάλλο Ζακ Μερ που τότε ήταν μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Μερ είχε οριστεί ειδικός εισηγητής στην έρευνα για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι και ο στόχος του ήταν να εξετάσει τα γεγονότα από νομικής άποψης και να εξακριβώσει την ευθύνη των ρωσικών αρχών, σύμφωνα με την εφημερίδα Libération.

Στη βιντεοσκοπημένη κατάθεση που έδωσε ο Ναβάλνι σε ένα ξενοδοχείο, μιλούσε, στα αγγλικά, για τις συνθήκες υπό τις οποίες δηλητηριάστηκε στη Σιβηρία το καλοκαίρι του 2020, τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών στη ζωή του αφότου αποφάσισε να διεκδικήσει τη ρωσική προεδρία και όσα πίστευε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όταν ο Ζακ Μερ τον ρώτησε αν πίστευε ότι θα συλληφθεί κατά την επιστροφή του στη Ρωσία, απάντησε: «Είναι ένα ερώτημα στο οποίο προτιμώ να μην απαντήσω (…) Εξαπολύουν αδιάκοπα απειλές, κατέσχεσαν το διαμέρισμά μου και τους τραπεζικούς λογαριασμούς μου (…) Θα συλληφθώ στο αεροδρόμιο; Ή αργότερα; Δεν έχω ιδέα».

«Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που αρνούνται να ζήσουν σε μια χώρα όπου όλη η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στα χέρια ενός και μόνο ανθρώπου», συνέχισε, προσθέτοντας: «Τουλάχιστον η μισή χώρα εύχεται η Ρωσία να ήταν μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα όμως (ο Βλαντίμιρ Πούτιν) θέλει να κάνει τα πάντα για να τους καταπνίξει, για να αποθαρρύνει αυτού τους είδους τις σκέψεις ή τα πολιτικά κινήματα».

Η συνέντευξη θα δημοσιευτεί αύριο Πέμπτη στην εφημερίδα, υπό τον τίτλο «Ναβάλνι, η μεταθανάτια συνέντευξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

