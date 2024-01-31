Ο Ματίας Σμάλε, πρώην ανώτερο στέλεχος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), δήλωσε χθες Τρίτη πως η χρονική στιγμή που επελέγη για να γίνουν οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες του Ισραήλ περί της φερόμενης εμπλοκής υπαλλήλων της υπηρεσίας στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου δείχνει πως πρόκειται για υπόθεση με πολιτικό ελατήριο.

Η ισραηλινή κατηγορία πως δώδεκα μέλη της υπηρεσίας συμμετείχαν στην επίθεση διατυπώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη την 26η Ιανουαρίου για τη Λωρίδα της Γάζας, θύμισε ο κ. Σμάλε μιλώντας στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι υπάλληλοι που κατηγορεί το Ισραήλ να συμμετείχαν πράγματι στην επίθεση, είπε πως δεν θα τον εξέπληττε. «Όμως η χρονική στιγμή που επελέγη μου φαίνεται πως είχε πολύ πολιτικά κίνητρα», επέμεινε.

Για τον κ. Σμάλε, είναι απίθανο το 10% των περίπου 12.000 εργαζομένων του UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας να έχουν «δεσμούς» με τη Χαμάς ή τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, όπως ανέφερε προχθές Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη εκθέσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι στις τάξεις της υπηρεσίας που είναι συμπαθούντες της Χαμάς, αναγνώρισε, όμως «όσο ήμουν (στέλεχος) σε αυτή, πάντα παρακολουθούσαμε πολύ στενά το πώς δούλευαν και το πώς συμπεριφέρονταν οι εργαζόμενοί μας», ώστε να «τηρούν τις αξίες του ΟΗΕ» και «λαμβάναμε μέτρα όταν δεν συνέβαινε αυτό».

Την περίοδο που ήταν στέλεχος της υπηρεσίας (σ.σ. υπηρέτησε σε αυτή για σχεδόν επτά χρόνια), «διώχτηκαν» οκτώ υπάλληλοι του UNRWA, όχι μόνο επειδή υπήρχαν υποψίες για σχέσεις τους με τη Χαμάς, αλλά επειδή «συμπεριφέρονταν κατά τρόπο που δεν συμμορφωνόταν προς τις αξίες των Ηνωμένων Εθνών», εξήγησε. Γι’ αυτό «νομίζω πως όσα αναφέρθηκαν από τη Γουόλ Στριτ Τζέρναλ είναι μεγαλοποιημένα», συμπλήρωσε ο Γερμανός, πλέον ανώτερος σύμβουλος σε υπηρεσία του ΟΗΕ αρμόδια για τον αναπτυξιακό συντονισμό στην περιφέρεια της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.