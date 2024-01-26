Η UNRWA ερευνά τον ύποπτο ρόλο εργαζομένων της στις επιθέσεις στο Ισραήλ

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε έρευνα για την καταγγελλόμενη ανάμιξη αρκετών εκ των εργαζομένων της στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ από τη Χαμάς καθώς και ότι διέκοψε τις σχέσεις της με αυτά τα μέλη του προσωπικού της.

«Οι ισραηλινές αρχές παρείχαν στην UNRWA πληροφορίες για την φερόμενη ως ανάμιξη αρκετών εργαζομένων της UNRWA στις τρομερές επιθέσεις στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε ο γενικός επίτροπος της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί.

«Για να προστατευθεί η ικανότητα της υπηρεσίας να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, έλαβα την απόφαση να τερματίσω άμεσα τις συμβάσεις αυτών των μελών του προσωπικού και να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αλήθεια χωρίς καθυστέρηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

