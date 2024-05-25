Νέα απάντηση δίνει στον Στέφανο Κασσελάκη δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το βίντεο στο TikTok που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνοντας φέτα με 6,28 ευρώ.

Όπως φαίνεται από το βίντεο του κυβερνητικού εκπροσώπου στο TikTok, στο έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια, φαίνεται πως η ενδεικτική τιμή 6,28 ευρώ αναφέρεται σε συσκευασία μισού και όχι ενός κιλού, όπως αυτή που έψαχνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης και όπως φαίνεται και στο κατατεθέν από τον Πρωθυπουργό έγγραφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέκρινε συσκευασία 500 γραμμαρίων σε όλες τις χώρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο βίντεό του παρέθεσε και απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή στην οποία φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε μίλησε για «το κιλό», όπως παραπλανητικά ισχυρίζεται ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως αν κανείς υπολογίσει την τιμή του κιλού από τα στοιχεία που προσκόμισε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, θα δει πως τα προϊόντα που κοιτούσε ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν ακόμα φθηνότερα.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις συνέπειές του με σοβαρές κινήσεις. Αύξηση των εισοδημάτων, πολλά και αυστηρά πρόστιμα και βέβαια στοχευμένες παρεμβάσεις. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι πολίτες, είναι πολιτική εξαπάτηση», ανέφερε κλείνοντας ο Παύλος Μαρινάκης.

@pavlos_marinakis Πάμε να δούμε μαζί τι σημαίνει πολιτικός απατεώνας. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό. Το τελευταίο που χρειάζονται οι πολίτες, είναι πολιτική εξαπάτηση. ♬ πρωτότυπος ήχος - Pavlos Marinakis

