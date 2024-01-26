Η επέκταση του πολέμου στη νότια Γάζα ανοίγει για το Ισραήλ νέο μέτωπο με την Αίγυπτο

Αντιμέτωπο με ένα νέο μέτωπο θα μπορούσε να έρθει το Ισραήλ καθώς όσο ο στρατός του πιέζει και επεκτείνει τις επιχειρήσεις προς τα νότια, διακινδυνεύει τις σχέσεις του με την Αίγυπτο αφού ήδη οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για μια στενή λωρίδα γης μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.

Οι Ισραηλινοί ηγέτες λένε ότι για να ολοκληρώσουν την καταστροφή της Χαμάς, πρέπει τελικά να επεκτείνουν την επίθεσή τους στη νοτιότερη πόλη της Γάζας, τη Ράφα, και να πάρουν τον έλεγχο του Διαδρόμου Φιλαδέλφη, μια μικροσκοπική ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με την Αίγυπτο που αποστρατικοποιήθηκε μετά από την ειρηνευτική συμφωνία του 1979 μεταξύ των δύο χωρών.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είπε ότι η Χαμάς συνεχίζει να διακινεί όπλα κάτω από τα σύνορα - ισχυρισμό που η Αίγυπτος αρνείται κατηγορηματικά - και ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει «μέχρι να κλείσουμε αυτή την παραβίαση», αναφερόμενος στον διάδρομο.

Η δήλωση απαντήθηκε με μια αιχμηρή προειδοποίηση από την Αίγυπτο ότι η ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων στη ζώνη, γνωστή στην Αίγυπτο ως Διάδρομος Salaheddin, θα παραβιάσει την ειρηνευτική συμφωνία.

«Οποιαδήποτε κίνηση του Ισραήλ προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγήσει σε σοβαρή απειλή για τις αιγυπτιο-ισραηλινές σχέσεις», δήλωσε ο Ντιάα Ρασουάν, επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου.



