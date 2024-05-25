Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν σήμερα το βράδυ στο Τελ Αβίβ ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει επείγουσα δράση για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μια μέρα μετά αφοό ο στρατός ανέκτησε τις σορούς τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς.

Οι διαδηλωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ σε φόρο τιμής στους νεκρούς ομήρους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι ανέκτησε τις σορούς τριών ομήρων που είχαν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά το φόνο των τριών στη διάρκεια της επίθεσης μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου. Ανέφερε πως τα πτώματα των ομήρων, του Ισραηλινού Χανάν Γιαμπλόνκα, του Ισραηλινο-Βραζιλιάνου Μισέλ Νίζενμπαουμ και του Γαλλομεξικανού Οριόν Χερνάντες-Ραντού ανακτήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας με κοινή επιχείρηση του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της εμπόλεμης περιοχής όπου τις τελευταίες ημέρες διεξάγονται σφοδρές μάχες.

«Σε λίγες ώρες, θα κηδεύσω τον 42χρονο αδερφό μου (...). Φοβόμουν ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή», είπε η Αβιβίτ, η αδερφή του Χανάν Γιαμπλόνκα, στη διαδήλωση.

«Αδερφέ μου, σου υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να κραυγάζω (...) για να παλέψω και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν σπίτι τους σώοι και αβλαβείς», πρόσθεσε. «Πρέπει τώρα να τους βγάλουμε από αυτή την κόλαση».

Οι σοροί άλλων τεσσάρων νεκρών ομήρων, του Ρον Μπενιαμίν, Ιτζάκ Γκελερέντερ, Σάνι Λουκ και Αμίτ Μπουσκίλα - είχαν ανακτηθεί την προπερασμένη εβδομάδα από τη Γάζα.

Μια άλλη διαδήλωση που ζητούσε πρόωρες εκλογές και την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε επίσης σήμερα το βράδυ στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

