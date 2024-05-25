Η εκλογική ήττα του ΑΚΡ στις δημοτικές αφήνει ελπίδες.Μια ιστορική στιγμή βιώνουν οι χιλιάδες Τούρκοι πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι σήμερα στην Πλατεία Ταξίμ και στους γύρω δρόμους, πολλοί μεγάλης ηλικίας κρατούν τις φωτογραφίες των παιδιών τους που συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας. Σήμερα είναι το χιλιοστό Σάββατο που οι μητέρες αυτών των αγνοούμενων ζητούν από τις τουρκικές αρχές να τους πουν την αλήθεια για τα παιδιά τους. Πρόκειται για μητέρες και συγγενείς αγνοουμένων ατόμων που εξαφανίστηκαν ενώ βρίσκονταν στα χέρια των αρχών ασφαλείας κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 ιδιαίτερα στις κουρδικές περιοχές. Αίτημα των μητέρων να λογοδοτήσουν οι τουρκικές αρχές για εξαναγκαστικές εξαφανίσεις των παιδιών τους.

Θα μάθουν την αλήθεια;

Αφορμή για τη διαμαρτυρία αυτή έδωσε η υπόθεση του Χασάν Οτζάκ ενός 30χρονου δάσκαλου και ακτιβιστή που συνελήφθη το 1995 από την αστυνομία σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης και η σορός του του βρέθηκε μέρες αργότερα με σημάδια βασανισμού σε ένα νεκροταφείο. Η οικογένειά του προσέφυγε στα δικαστήρια χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι η μητέρα του Εμινέ αλλά και οι μητέρες άλλων που τα παιδιά τους επίσης εξαφανίστηκαν ενώ βρίσκονταν στα χέρια των αρχών, άρχισαν να συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο στο κέντρο της Κωνσταντινούποληςκρατώντας τις φωτογραφίες των εξαφανισμένων παιδιών τους. Η σιωπηλή αυτή διαμαρτυρίες απαγορεύτηκε το 1999 με παρέμβαση της αστυνομίας αλλά συνεχίστηκε αργότερα.



Σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κουρδικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του φιλοκουρδικού κόμματος DEM ακούν από διάφορους ομιλητές εκκλήσεις προς την πολιτική εξουσία για δικαιοσύνη. Για χιλιοστό Σάββατο οι Μητέρες του Σαββάτου, πραγματοποιούν και σήμερα σιωπηλή καθιστική διαμαρτυρία Αντιμετώπισαν σκληρή συμπεριφορά από την αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια. Απαντήσεις δεν πήραν. Από το 2018 έως το 2023 ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουλείμάν Σοϊλού απαγόρευσε τη συγκέντρωση των Μητέρων του Σαββάτου κατηγορώντας τις ότι «εκμεταλλεύονται τη μητρότητα για να καλύψουν την τρομοκρατία». Όμως το Συνταγματικό δικαστήριο τους επέτρεψε να συνεχίσουν. Και σήμερα βρίσκονται και πάλι στο Ταξίμ. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανακίνησε το θέμα. Σε επίκαιρη ερώτηση αυτή την εβδομάδα ζήτησε την διεύρυνση της υπόθεσης. Σε μια στιγμή που το κυβερνόν κόμμα υπέστη σοβαρή ήττα στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, τώρα υπάρχει κάποια πιθανότητα για αυτές τις μητέρες να μάθουν την αλήθεια.

