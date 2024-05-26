Θεσσαλονίκη: Έβαλαν φωτιά σε κάδους οι οπαδοί του Άρη μετά τον χαμένο τελικό

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης μετά την ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό και το χαμένο Κύπελλο Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του Άρη, μετά τον χαμένο τελικό και την οργή για τη διαιτησία, έκαψαν δύο κάδους στην οδό Παπαναστασίου.

Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ έσπευσαν και πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς στους κάδους η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

