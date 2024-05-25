Σε ένα πολύ ιδιαίτερο τελικό με τρεις αποβολές, ο Παναθηναϊκός σε... νεκρό χρόνο «σόκαρε» τον Άρη και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, εξασφαλίζοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό του μέλλον για τη νέα σεζόν.



Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, αφιέρωσε τον τίτλο στους φίλους της ομάδας που έχουν περάσει δύσκολα φέτος, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός άξιζε τη νίκη και το τρόπαιο, θέλοντας όσο τίποτε άλλο την έξοδο στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Πραγματικά το αξίζαμε, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, είχαμε τόλμη, έναντι του Άρη που έμεινε πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Δίκαια, πανδίκαια νικήσαμε τον τελικό. Με όλες τις αλλαγές στο ματς, με τις αποβολές, το παιχνίδι έγινε περίπλοκο, στο τέλος όμως ο επιμένων νικά. Εμείς θέλαμε να βγούμε στην Ευρώπη να πάρουμε το 20 τρόπαια και είμαι χαρούμενος για αυτό.Δεν βλέπω το δικό μου όφελος, βλέπω μια ομάδα που πέρασε δυσκολίες, πήραμε ένα τρόπαιο και το αφιερώνουμε στον κόσμο του Παναθηναϊκού».

