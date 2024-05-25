Τη Λιβαδειά επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αναφορικά με την ακρίβεια.

«Μας απαντά ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν πέτυχε στην Ισπανία. Το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η αντιπολίτευση στον σοσιαλιστή Πρωθυπουργό Σάντσεθ όχι μόνο ζητά τη συνέχιση του μέτρου, αλλά προτείνει την επέκταση του σε άλλα τρόφιμα. Πώς γίνεται, λοιπόν, η ελληνική δεξιά να υποστηρίζει ότι απέτυχε το μέτρο των Ισπανών σοσιαλιστών, αλλά η ισπανική δεξιά να αναγνωρίζει ότι πέτυχε ζητώντας να διευρυνθεί η εφαρμογή του;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και πρόσθεσε ως προς την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: «Από το 2020 μια ομάδα κρατών έχει ζητήσει όλα όσα ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει ως δική του πρωτοβουλία το 2024. Και, μάλιστα, 15 ημέρες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Στέρεψαν τα υπόλοιπα μιντιακά παιχνίδια, στέρεψαν τα άλλοθι και σου λέει “δεν πετάμε και μια επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν, για να δείξουμε ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς, αλλά οι Βρυξέλλες;”. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού;».

«Και στην αγοραστική δύναμη και στο κόστος για υπηρεσίες υγείας η Ελλάδα “ανταγωνίζεται” την Βουλγαρία. Πώς έχει πετύχει μια κυβέρνηση στο έργο της, όταν ο λαός δεινοπαθεί;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός είναι ένας υπερήφανος λαός της Ευρώπης, αλλά εμείς θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της αλληλεγγύης, την Ευρώπη όπου τα κράτη αποφασίζουν ισότιμα και όχι την Ευρώπη που θέλει το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία, όπου όλα τα αποφασίζουν η Γαλλία και η Γερμανία και οι υπόλοιποι ακολουθούν», έθεσε ως επίδικο των ευρωεκλογών.

« Έχετε αυτή τη φορά πολλούς λόγους για να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, για ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, για να είναι αυτή η αντιπολίτευση στις επόμενες εθνικές εκλογές η ισχυρή επιλογή και να στείλει τη Νέα Δημοκρατία σπίτι της. Και, τρίτον, γιατί στην Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί η προοδευτική δύναμη της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Της Σοσιαλδημοκρατίας που κράτησε τη χώρα στη ζώνη του ευρώ, όταν έπαιξαν παιχνίδια - στην πλάτη του ΠΑΣΟΚ και της πατρίδας μας – και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

