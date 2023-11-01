UNRWA: Δεν θα φεύγουμε από τη Γάζα, θα μείνουμε στο πλευρό των Παλαιστινίων

Ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε σήμερα, επισκεπτόμενος τη Λωρίδα της Γάζας, ότι οι ομάδες της υπηρεσίας αυτής θα παραμείνουν «στο πλευρό των Παλαιστινίων» στον θύλακα αυτόν παρά τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

«Το κατηγορηματικό μήνυμά μου, το σαφές μήνυμα προς όλα τα μέλη του προσωπικού και τους κατοίκους της Γάζας είναι ότι η UNRWA θα παραμείνει στο πλευρό των Παλαιστίνιων προσφύγων και των Παλαιστινίων εδώ στη Γάζα», είπε στους δημοσιογράφους ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ που μπήκε στον θύλακα αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Στην ολιγόωρη παραμονή του στη Γάζα ο Λαζαρινί επισκέφθηκε ένα σχολείο στο οποίο φιλοξενούνται εκτοπισμένοι.

«Σοκαρίστηκα από το γεγονός ότι όλοι εκεί κάτω ζητούσαν τρόφιμα και νερό. Είδαμε σχεδόν όλα τα παιδιά να λένε ότι χρειάζονται φαγητό, χρειάζονται νερό. Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο στη Γάζα όταν ερχόμουν εδώ έπειτα από κάποια σύρραξη», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 27 Οκτωβρίου στην Ιερουσαλήμ ο Λαζαρινί προειδοποίησε ότι «πολλοί περισσότεροι» άνθρωποι «θα πεθάνουν σύντομα» λόγω του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Σχεδόν 8.800 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου ο οποίος ξεκίνησε μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

