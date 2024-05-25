Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Καστελόριζο μέχρι τις 24 Ιουνίου με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

Το νησί τέθηκε σε έκτακτη ανάγκη ύστερα από σχετικό αίτημα του δήμου προς την Πολιτική Προστασία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες λόγω των κατολισθήσεων.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως και 24 Ιουνίου 2024.

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας:

«Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 25 του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α’/2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2) Τα αρ. 23 και 24 παρ. 2 του Ν.5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή» (ΦΕΚ 206/Α’/2023)

3) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α’/2018)

4) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003).

5) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α’/2004)

6) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α’/2021)

7) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)

8) Το υπ. αρ. Α2535/29-11-2022 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής Προστασίας (αρ. 25 Ν.4662/2020 ΦΕΚ Α’ τ.27)» (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ)

9) Το υπ. αρ. 35/24-05-2024 έγγραφο του δήμου Μεγίστης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων κατολισθητικών φαινομένων, τα οποία εκδηλώθηκαν στις 01-04- 2024 στην παραπάνω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 9 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και για έναν (1) μήνα, ήτοι έως και 24 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Πηγή: skai.gr

