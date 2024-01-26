Süddeutsche Zeitung: Η Κομισιόν κάνει προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες

Τις κινητοποιήσεις των ευρωπαίων αγροτών και τον διάλογο που προτείνει τώρα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung.

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άνοιξε έναν "στρατηγικό διάλογο" για το μέλλον της γεωργίας στις Βρυξέλλες και το ερώτημα είναι εάν θα οδηγήσουν τώρα οι αγρότες στην Ευρώπη τα τρακτέρ τους ήσυχα-ήσυχα στα σπίτια τους; Σίγουρα όχι, γιατί η οργή των αγροτών έχει πολύ βαθιές αιτίες για να διαλυθεί σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Εδώ και δεκαετίες οι Βρυξέλλες χρηματοδοτούν μια γεωργία που καταστρέφει την ίδια της την ύπαρξη. Είναι δύσκολο να αλλάξει ρότα μια τέτοια μηχανή καταμερισμού χρημάτων και ξεκίνησε πολύ αργά. Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική καταστροφή έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που η Κομισιόν υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δέχτηκε σημαντική πίεση για να δράσει. Σε καμία περίπτωση δεν προχώρησε πολύ με το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, αλλά μάλιστα το εφάρμοσε και άσχημα… Ο "στρατηγικός διάλογος" μπορεί τώρα να θέλει να δώσει την εικόνα μιας βιώσιμης γεωργίας για το μέλλον, αλλά προς το παρόν εκλαμβάνεται ως μια φθηνή προσπάθεια της προέδρου της Επιτροπής να ηρεμήσει τα πνεύματα πριν από τις Ευρωεκλογές και είναι σαν να λέει στους αγρότες «συνέλθετε και ας κάτσουμε να μιλήσουμε!».

Όλοι κερδισμένοι από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Είναι πλέον και επίσημο. Η Τουρκία επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της Πέμπτης. Η Frankfurter Rundschau γράφει: «Το μακρύ πέρα-δώθε δεν ήταν καλό. Ούτε το παιχνίδι με το χρόνο της Άγκυρας πρόδιδε έναν πειστικό χειρισμό αλλά απέδωσε καρπούς στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν…και στο τέλος όλοι επωφελήθηκαν. Η συμφωνία φέρνει την Τουρκία πιο κοντά στους εταίρους της στο ΝΑΤΟ και σταθεροποιεί την νοτιοανατολική της πλευρά. Στα βορειοανατολικά η προστασία δεν αυξάνεται μόνο για τα σκανδιναβικά κράτη. Και οι άνθρωποι στα γειτονικά κράτη της Βαλτικής αισθάνονται πλέον πιο ασφαλείς».

