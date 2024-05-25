Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ραντεβού με την ιστορία στον αυριανό τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε για το μεγάλο ματς στο sport-fm.gr και τον Γιώργο Πετρίδη.



Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα όσα έχει πετύχει η ομάδα του φέτος, στη μάχη με τους ψηλούς της «βασίλισσας» αλλά και τη συμβουλή που του έδωσε ο αδερφός του, Γιάννης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι διπλή η χαρά, είναι κάτι τρελό αυτό που έχουμε πετύχει φέτος σαν ομάδα, είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Έχει μείνει ένα παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».«Δεν θα πω ότι το περίμενα, πίστευα ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, ότι δεν έχουμε ταβάνι και το δείξαμε».«Η Ρεάλ έχει πολύ καλούς ψηλούς, τον Πουαριέ και τον Ταβάρες, πολύ ψηλά κορμιά, πρέπει να μπούμε μέσα με πολλή ενέργεια και να τους κάνουμε outwork».«Το ίδιο μας είπε και ο κόουτς, να δώσουμε ενέργεια και να παίξουμε όσο δυνατόν πιο δυνατά μπορούμε».«Θέλω να τους ευχαριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς μας που έρχονται μέχρι εδώ, είναι τρομερό αυτό που κάνουν, που ταξιδεύουν τόσα χιλιόμετρα μακριά, είμαι πραγματικά ευγνώμων».«Πάντα την ίδια συμβουλή, μπες μέσα και παίξε όσο πιο δυνατά μπορείς».

