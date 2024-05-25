Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ραντεβού με την ιστορία στον αυριανό τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε για το μεγάλο ματς στο sport-fm.gr και τον Γιώργο Πετρίδη.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα όσα έχει πετύχει η ομάδα του φέτος, στη μάχη με τους ψηλούς της «βασίλισσας» αλλά και τη συμβουλή που του έδωσε ο αδερφός του, Γιάννης.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το ενδεχόμενο να κατακτήσει και Euroleague, μετά το ΝΒΑ: «Είναι διπλή η χαρά, είναι κάτι τρελό αυτό που έχουμε πετύχει φέτος σαν ομάδα, είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Έχει μείνει ένα παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».
Για το αν περίμενε τέτοια πορεία όταν υπέγραψε: «Δεν θα πω ότι το περίμενα, πίστευα ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, ότι δεν έχουμε ταβάνι και το δείξαμε».
Για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τους ψηλούς της: «Η Ρεάλ έχει πολύ καλούς ψηλούς, τον Πουαριέ και τον Ταβάρες, πολύ ψηλά κορμιά, πρέπει να μπούμε μέσα με πολλή ενέργεια και να τους κάνουμε outwork».
Για το τι έχει πει ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του: «Το ίδιο μας είπε και ο κόουτς, να δώσουμε ενέργεια και να παίξουμε όσο δυνατόν πιο δυνατά μπορούμε».
Για τους οπαδούς: «Θέλω να τους ευχαριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς μας που έρχονται μέχρι εδώ, είναι τρομερό αυτό που κάνουν, που ταξιδεύουν τόσα χιλιόμετρα μακριά, είμαι πραγματικά ευγνώμων».
Για το αν του έδωσε κάποια συμβουλή ο αδερφός του: «Πάντα την ίδια συμβουλή, μπες μέσα και παίξε όσο πιο δυνατά μπορείς».
