Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φάνηκε να χλευάζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που διέταξε σήμερα το Ισραήλ να αποτρέψει ενέργειες γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων και να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αμάχους στη Γάζα.

«Χάγη και κουραφέξαλα», έγραψε ο υπουργός στο X.

Επιπλεόν χρακτήρισε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου «αντισημιτικές», σύμφωνα με το Times of Israel.

«Η απόφαση του αντισημιτικού δικαστηρίου της Χάγης αποδεικνύει αυτό που ήταν ήδη γνωστό: Αυτό το δικαστήριο δεν επιδιώκει τη δικαιοσύνη, αλλά μάλλον τη δίωξη των Εβραίων. Σιώπησαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και σήμερα συνεχίζουν την υποκρισία και την πάνε άλλο ένα βήμα παραπέρα», λέει.

Ο Μπεν-Γκβιρ είναι ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που κάνει κάποιο σχόλιο μετά το τέλος της ανάγνωσης της απόφασης του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

